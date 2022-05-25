Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Erzurum’un Horasan ve Oltu, Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi kırsalda hayatı olumsuz olarak etkiliyor.

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Horasan'ın Çamlıkale Mahallesi'nde ve Oltu'nun Dümbüllü deresindeki Nügürcük köyünde Mayıs ayında yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Haziran ayına girilmesine sayılı günler kalmasına rağmen yağış ve soğuk havanın devam etmesinin şaşkınlığını yaşayan köy sakinlerinden Sinan Şen, meraya çıkardıkları hayvanların kar yağışı ile zorluk yaşayacağını ifade etti. Şen, “Mayıs ayında bu kadar yoğun kar yağışının olmasını şaşkınlıkla karşıladım” dedi

Öte yandan, vatandaşlar yüksek kesimlerde kalınlığı 7 santimetreye kadar ulaşan kar yağışını ellerindeki telefonlar ile kayıt altına aldılar.