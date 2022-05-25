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KPSS oturum ücreti ne kadar? Bir oturum 80 TL'den başlıyor 500 TL'ye çıkıyor

KPSS oturum ücreti ne kadar? Bir oturum 80 TL'den başlıyor 500 TL'ye çıkıyor

KPSS başvuruları sonrası açıklanan sınav ücretleri tepkiyle karşılanırken, branşa göre ödenecek sınav ücretleri 500 lirayı buluyor.

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 24 Mayıs itibarıyla başladı. Genel yetenek- genel kültür testleri ile başlayacak olan KPSS lisans oturumu, 31 Temmuz'da düzenlenecek. Alan bilgisi sınavı 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta ve ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuruların 6 Haziran günü son bulacağı bildirilirken, heyecanlı memur adaylarından sınav ücretlerine tepki yağdı. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav ücretleri ise şu şekilde;

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her bir oturum için) 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her bir oturum için) 80,00 TL
ÖABT alanı için 115,00 TL olarak belirlendi.
4 oturum 460 lira
Yayınlalanan oturumların fiyat listesine göre 4 oturuma girecek bir memur adayının ödeyeceği toplam tutar 460 lira...

7 Haziran son gün
Başvuru ücretleri için son gün ise 7 Haziran 2022 olarak belirlendi.

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