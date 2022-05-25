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'Helalleşme' çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu 2023'e intikam yeminleri ediyor

'Helalleşme' çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu 2023'e intikam yeminleri ediyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son çıkışlarını değerlendiren Cem Küçük, "Helalleşme çağrısı yapanlar 2023’e intikam yeminleri ediyor" deyip ekledi: "Birileri Kemal Bey'e gittiği yolun yol olmadığını söylesin! Gerçekten böyle siyaset yapılmaz..."

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bunların başında da Erdoğan’ın aile bireyleri geliyor" açıklamasını değerlendirdi.

"Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı hakkında böyle iftiralar atmak artık yakışmıyor demeyeceğim, çünkü sürekli söyleniyor" diyen Küçük şöyle devam etti: " 'Erdoğan kaçacak' demek Allah aşkına FETÖ söylemi değilse nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kendi 'Pensilvanya’ları'nı oluşturma telaşında şeklinde suçlayacak şekilde akıl dışı yorumlar yapıyor Kemal Bey.."

1960 darbe göndermesi ve Menderes benzetmesi yapıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğunu savunan Küçük, "İnsan gerçekten artık hayret de edemiyor! Helalleşme çağrısı yapanlar 2023’e intikam yeminleri ediyor. 1960 darbe göndermesi ve Menderes benzetmesi yapıyor. Birileri Kemal Bey'e gittiği yolun yol olmadığını söylesin! Gerçekten böyle siyaset yapılmaz. Hiçbir amaca hizmet etmiyor" diye yazdı.

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