25 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi-hangi iller var?

25 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangisi oldu araştırması vatandaşların gündeminde. Evinde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara her ay devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları 2022 yılında 2706 lira oldu. Zamlı yeni evde bakım maaşları mayıs ayının 15'inden sonra hesaplara yatmaya başladı. 25 Mayıs evde bakım maaşları başta Bursa, Mersin, İzmir, Adana, Tokat olmak üzere 31 ilde hesaplara yattı. Maaşlar e devlet üzerinden sorgulanıyor.

Abone ol

Evde bakım maaşı 25 Mayıs Çarşamba hangi illerde yattı? Belirli şartları taşıyan vatandaşlara devlet tarafından her ay düzenli ödenen evde bakım maaşı asgari ücrete yapılan zammın ardından arttı. 2022 yılında evinde hasta, engelli ve yaşlı bakan kişilere evde bakım maaşı 2706 lira verilecek. Zamlı, yeni evde bakım maaşları mayıs ayında hesaplara yatacak. Bakiye sorgulama işlemi ise e devlet üzerinden yapılacak. Normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılan evde bakım parası hesaplara yatırılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımının 15 Mayıs'tan itibaren ödeneceğini duyurmuştu. Evde bakım maaşı E Devlet üzerinden ya da Ziraat Bankası SMS yolu ile sorgulanabiliyor.

Evde bakım maaşları yattı mı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatırmaya başlayacaklarını açıkladı.

EVDE BAKIM MAAŞLARI HANGİ İLLERDE YATTI SORGULAMA EKRANI-2022

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2.354 TL Ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs’ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

Evde bakım maaşları hangi illerde yattı: Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.