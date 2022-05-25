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Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz'den AYM’ye başvuru

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz'den AYM’ye başvuru

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin davanın durdurulması ve dosyanın Suudi Arabistan makamlarına devredilmesi kararı sonrası Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Yapılan başvuru dilekçesinde, durdurma kararının kaldırılarak yargılamaya devam edilmesi yönünde karar verilmesi talep edildi.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin davada 7 Nisan 2022 tarihinde kararını açıklayan mahkeme, yargılamanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetmişti. Müşteki Hatice Cengiz'in avukatı aracılığıyla İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunulmuş, verilen kararının kaldırılması talep edilmişti. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti ise bu talebi oy çokluğuyla reddetmişti.

Hatice Cengiz’in avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmek üzere İstanbul Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu’na verilen dilekçede, İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesince davanın durdurularak yargılamanın Suudi Arabistan’a nakliyle, Anayasa’nın 17’inci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 3. maddesinde düzenlenen işkence ve fena muamele yasağının devlete getirdiği pozitif yükümlülüklerin ihlali mahiyetinde olduğu belirtildi.

Dilekçede, Kaşıkçı’nın ifade özgürlüğünün de yatay etki nedeniyle ihlal edildiğinin tespiti ile durdurma kararının kaldırılarak yargılamaya devam edilmesi yönünde karar verilmesi talep edildi.

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