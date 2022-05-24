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Pençe-Kilit şehidinin son durum güncellemesi duygulandırdı

Pençe-Kilit şehidinin son durum güncellemesi duygulandırdı

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in son WhatsApp durum güncellemesine yazdığı "Birazdan ölürüz belki, sen her yazdığımı veda say." cümle ciğerleri dağladı.

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Kahraman Türk askeri yurt içinde başarı ile yürütülen Pençe Operasyonları'nı yurt dışındaki terör odaklarına yöneltti.

18 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvalarına yönelik Pençe-Kilit Operasyonu başlatıldı.

Operasyon başarı ile devam ederken 100'e yakın PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, yüzlerce PKK hedefi ise yok edildi.

5 şehit haberi Türkiye'yi sarstı
Bugün ise bölgede süren çatışmalarda 5 askerimiz ne yazık ki şehit düştü.

5 ayrı eve ve tüm Türkiye'ye düşen bu ateş herkesi derinden yaraladı.

Karhamanlarımızın kanının yerde kalmaması için genişletilen operasyon ile teröristlerin peşine düşülürken şehitlerimiz ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Şehidin son durum güncellemesi
Şehadet haberini aldığımız Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in ise WhatsApp'taki son durum güncellemesi sosyal medyaya yansıdı.

"Her yazdığımı veda say"
Şehidin operasyon esnasında rehberinde kayıtlı olanların görebileceği şekilde durumuna, "Birazdan ölürüz belki, sen her yazdığımı veda say." yazdığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan bu ifadeleri görenler derinden yaralandı.

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