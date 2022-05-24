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ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten Ali Babacan'a ziyaret

ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'ten Ali Babacan'a ziyaret

İyi Parti ve HDP'yi ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in son durağı DEVA Partisi oldu.

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, dün İyi Parti ve HDP'ye peş peşe ziyaretlerde bulunmuş, siyasi ve bölgesel konuları görüşmüştü.

Flake, sürpriz ziyaretlerine DEVA Partisi ile devam etti.

Jeff Flake, Ali Babacan'ı ziyaret etti
DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in ziyaretini duyurdu.

"Teşekkür ederim"
Babacan, paylaşımında "Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Sayın Jeffrey Lane Flake bugün Genel Merkezimizi ziyaret etti. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve gündem üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Jeffrey Lane Flake’e ziyareti için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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