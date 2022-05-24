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5 şehidin birlikte gülümsediği fotoğraf ortaya çıktı! Son operasyonda çekilmiş...

5 şehidin birlikte gülümsediği fotoğraf ortaya çıktı! Son operasyonda çekilmiş...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin şehadet haberi ailelerine verildi. Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu.
Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

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