Pençe Kilit operasyonunda 4 askerimiz şehit oldu şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Yaralı askerlerden Abdulkadir Güler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit sayısı 4'e yükseldi. Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denildi.
Şehitlerin isimleri belli oldu
Çatışmada Piyade sözleşmeli er Celal Tekedereli, Piyade uzman çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade uzman çavuş Onur Doğan şehit düştü.
Şehit sayısı 4'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.
Şehit Celal Tekedereli 25 yaşındaydı
Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen 3 askerden biri olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin acı haberi ailesine ulaştı.
25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin sevenleri gözyaşlarına boğulurken, şehidin bekar olduğu öğrenildi.
Şehidin babası Cevat ve annesi Aynur Tekedereli çocuklarının şahadet haberi ile birlikte yıkılırken, şehidin baba ocağının bulunduğu Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'ndeki ev de Türk bayrakları ile donatıldı.
Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet sınır hattına gitti
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede operasyonlar karadan ve havadan devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.
36 günde 16 mehmetçik şehit oldu
18 Nisan’da başlayan Pençe Kilit operasyonunda şimdiye kadar 16 Mehmetçik şehit oldu.
Üsteğmen Ömer Delibaş
Teğmen Kaan Kanlıkuyu
Teğmen Bekir Can Kerek
Uzman Çavuş Furkan Gök
Uzman Çavuş Kubilay Çon
Uzman Çavuş Mümin Çarkcı
Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı
Sözleşmeli Er Yunus Kalkan
Sözleşmeli Er Fırat Canlı
Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz
Sözleşmeli Er Nurettin Uzun
Sözleşmeli Er Selman Güler