Pençe Kilit operasyonunda 4 askerimiz şehit oldu şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Yaralı askerlerden Abdulkadir Güler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit sayısı 4'e yükseldi. Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denildi.

Şehitlerin isimleri belli oldu

Çatışmada Piyade sözleşmeli er Celal Tekedereli, Piyade uzman çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade uzman çavuş Onur Doğan şehit düştü.

Şehit sayısı 4'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.



Şehit Celal Tekedereli 25 yaşındaydı

Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen 3 askerden biri olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin acı haberi ailesine ulaştı.

25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin sevenleri gözyaşlarına boğulurken, şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin babası Cevat ve annesi Aynur Tekedereli çocuklarının şahadet haberi ile birlikte yıkılırken, şehidin baba ocağının bulunduğu Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'ndeki ev de Türk bayrakları ile donatıldı.

Şehit Celal Tekedereli'nin naaşının işlemlerinin ardından Malatya’ya getirileceği ve çarşamba günü düzenlenecek askeri törenle defnedileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet sınır hattına gitti

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede operasyonlar karadan ve havadan devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.

36 günde 16 mehmetçik şehit oldu

18 Nisan’da başlayan Pençe Kilit operasyonunda şimdiye kadar 16 Mehmetçik şehit oldu.

Üsteğmen Ömer Delibaş

Teğmen Kaan Kanlıkuyu

Teğmen Bekir Can Kerek

Uzman Çavuş Furkan Gök

Uzman Çavuş Kubilay Çon

Uzman Çavuş Mümin Çarkcı

Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı

Sözleşmeli Er Yunus Kalkan

Sözleşmeli Er Fırat Canlı

Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz

Sözleşmeli Er Nurettin Uzun

Sözleşmeli Er Selman Güler