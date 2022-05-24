BIST 2.388
DOLAR 16,07
EURO 17,23
ALTIN 960,62
HABER /  GÜNCEL

Pençe Kilit operasyonunda 4 askerimiz şehit oldu şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu

Pençe Kilit operasyonunda 4 askerimiz şehit oldu şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Yaralı askerlerden Abdulkadir Güler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit sayısı 4'e yükseldi. Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denildi.

Şehitlerin isimleri belli oldu
Çatışmada Piyade sözleşmeli er Celal Tekedereli, Piyade uzman çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade uzman çavuş Onur Doğan şehit düştü. 

Şehit sayısı 4'e yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Abdulkadir Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasını yaptı.

Şehit Celal Tekedereli 25 yaşındaydı
Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen 3 askerden biri olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin acı haberi ailesine ulaştı.
25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin sevenleri gözyaşlarına boğulurken, şehidin bekar olduğu öğrenildi. 

Şehidin babası Cevat ve annesi Aynur Tekedereli çocuklarının şahadet haberi ile birlikte yıkılırken, şehidin baba ocağının bulunduğu Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'ndeki ev de Türk bayrakları ile donatıldı. 

Şehit Celal Tekedereli'nin naaşının işlemlerinin ardından Malatya’ya getirileceği ve çarşamba günü düzenlenecek askeri törenle defnedileceği öğrenildi. 

Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet sınır hattına gitti
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede operasyonlar karadan ve havadan devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği öğrenildi.

36 günde 16 mehmetçik şehit oldu
18 Nisan’da başlayan Pençe Kilit operasyonunda şimdiye kadar 16 Mehmetçik şehit oldu.

Üsteğmen Ömer Delibaş
Teğmen Kaan Kanlıkuyu
Teğmen Bekir Can Kerek
Uzman Çavuş Furkan Gök
Uzman Çavuş Kubilay Çon
Uzman Çavuş Mümin Çarkcı
Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı
Sözleşmeli Er Yunus Kalkan
Sözleşmeli Er Fırat Canlı
Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz
Sözleşmeli Er Nurettin Uzun
Sözleşmeli Er Selman Güler

ÖNCEKİ HABERLER
Takdir-teşekkür hesaplama 2022 nasıl yapılır karnesinde 2 olan belge alabilir mi?
Takdir-teşekkür hesaplama 2022 nasıl yapılır karnesinde 2 olan belge alabilir mi?
Mevlüt Çavuşoğlu resti çekti İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj
Mevlüt Çavuşoğlu resti çekti İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj
NATO için kritik zirve! İsveç ve Finlandiya heyetleri Türkiye'ye yarın geliyor
NATO için kritik zirve! İsveç ve Finlandiya heyetleri Türkiye'ye yarın geliyor
Pilot ile stajyeri havada cinsel ilişkiye girdi fotoğrafları sızınca otomatik pilotla savundular
Pilot ile stajyeri havada cinsel ilişkiye girdi fotoğrafları sızınca otomatik pilotla savundular
A Milli Futbol Takımı'na Fenerbahçe'den kimseyi almayan Kuntz'a tepki
A Milli Futbol Takımı'na Fenerbahçe'den kimseyi almayan Kuntz'a tepki
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den yeni Türkiye açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den yeni Türkiye açıklaması
Pakize Suda gençliği nasıldı hiç evlendi mi Pakize Suda'nın eşi var mı?
Pakize Suda gençliği nasıldı hiç evlendi mi Pakize Suda'nın eşi var mı?
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu
Rus para birimi ruble euro karşısında son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü
Rus para birimi ruble euro karşısında son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü
2022 KPSS takvimi alan bilgisi 2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
2022 KPSS takvimi alan bilgisi 2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?