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Mevlüt Çavuşoğlu resti çekti İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj

Mevlüt Çavuşoğlu resti çekti İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecine ilişkin "İsveç ve Finlandiya teröre desteği kesmeli, somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz" dedi. Öte yandan açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu ve bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

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Bakan Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak için gittiği Filistin'de CNN Türk'ten Dicle Canova'nın sorularını cevapladı.

Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerine ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkeden heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara' ya geleceğini açıkladı.

Toplantı yarın yapılacak, 3'lü bir toplantı olacak. Türkiye, Finlandiya ve İsveç ortak bir masada bir araya gelecek.

Bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon diplomasisinde gündeme geldi. Çavuşoğlu bir çalışma yapılması önerisi yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, "Finlandiya ve İsveç'in heyet göndermek istedi, Cumhurbaşkanımız da 'Bizim her zaman önceliğimiz diplomasidir' diyerek bu teklifi kabul etti." dedi.

"Somut adımlar bekliyoruz temennilerle ilerleyemeyiz"
Bakan Çavuşoğlu, "Ankara'daki heyet bugün kendi içinde bir değerlendirme yapacak. Taleplerimiz ne, PYD- YPG nasıl bir örgüt, bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunma ile ilgili ambargoların kaldırılması taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz temennilerle ilerleyemeyiz" dedi ve Türkiye'nin yazılı mutabakattan yana olduğunun altını çizdi.

NATO'nun dahil olduğu bir toplantı da olabilir
Çavuşoğlu, Ankara'daki 3'lü toplantı sonrası NATO Genel Sekreterinin de katılacağı 4'lü bir toplantı da yapılabileceğini belirtti.  Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 'den böyle bir teklif geldiğini açıkladı.

F-16 süreci
Çavuşoğlu'na Türkiye'nin F-16 pazarlığı yaptığı iddiaları soruldu. Bakan Çavuşoğlu "Böyle bir pazarlığa hiç girmedik" dedi ve  F-16 sürecinin işlediği ve kongrenin olumlu mesajlar verdiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, "ABD'den savuma kısıtlamalarının kaldırılmasını talep ettik etmeye de devam edeceğiz" dedi.

NATO'dan açıklama
Stoltenberg, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen "Davos Zirvesi" olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarının kolektif güvenliği artıracağını belirten Stoltenberg, Avrupa Birliği-NATO bağını da kuvvetlendireceğini söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın sınırlarında daha fazla NATO üyesi istemediği gerekçesiyle NATO'ya ültimatom göndererek bağlayıcı bir anlaşma talep ettiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sınırlarında daha az NATO görmek istedi ve savaş başlattı. Şimdi sınırlarında daha fazla NATO görüyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuruları tarihi önemde. Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almanın öneminin de farkındayım.

Unutmamalıyız ki; hiçbir NATO müttefiki, terör saldırılarından Türkiye'den daha fazla zarar görmemiştir ve başka hiçbir müttefik, Türkiye'den daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmamıştır. Bu yüzden oturup ileriye doğru bir yol bulmalıyız. Bunu yapacağımızdan eminim."

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