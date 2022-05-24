Pakize Suda son hali nasıl hastalığı nedir Pakize Suda'ya ne oldu?

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen anne ve kardeşinin ölümünden sonra demans yani akıl zayıflığı hastalığına yakalanan Pakize Suda'nın son durumunu Onur Akay anlattı. Çocuklar gibi oynuyor, bakım evinde dediği Pakize Suda'nın hayatı da merak edildi. Peki Pakize Suda kimdir, aslen nereli, evli mi, çocuğu var mı?

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70 yaşında olan Pakize Suda ard arda anne ve kardeşini kanserden kaybedince boşluğa düşmüş ve İzmir'e yerleşmişti. Demans yani akıl zayıflığı hastalığı ile boğuşan ve her şeyi unutan Pakize Suda'nın son hali de görenleri üzdü. Felaket tellalı lakaplı sanatçı Onur Akay, demans hastalığı ile mücadele eden Pakize Suda'nın son sağlık durumunu açıkladı.

Terliklerle oynuyor: Demans hastalığı ile mücadele eden Suda'yla ilgili Akay'ın "Diğer hastalarla birlikte birbirlerinin ayakkabılarının teklerini giyerek eğleniyor, gülüyor ve oynuyor" sözleri yürek acıttı.

Bakımevine yatırıldı: Akay "Pakize Suda, Fethiye’de ücreti oldukça yüksek olan, Alman hastaların da tedavi gördüğü özel bir bakımevinde kalıyor ve orada çok iyi bakılıyor." dedi.

Kimseyi tanımıyor: Artık hiç kimseyi tanımayan ve hiçbir şeyi hatırlamayan Pakize Suda, orada oyun oynayan bir çocuk gibi mutlu" sözlerine yer verdi.

Pakize Suda son hali

"Teyzemin bu rahatsızlığı 6-7 seneye dayanıyor. Unutmalarla, eşyalarını kaybetmelerle başladı. Birlikte çalıştığı insanlar da bunu fark etti. Kendisi bu rahatsızlığını uzun süre kabul etmedi. Kendinde olduğu süre içinde 'siz kendinize bakın' dedi.

Anneannemin ve teyzemin arka arkaya rahmetli olmasıyla, yaşadığı duygusal şeylerde bu hastalığı tetikledi. Tiroid haplarını belli bir süre kullanmadı. Bana bir konuşmamızda "her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi.

Pakize Suda'nın kaybettiği anne ve kardeşi

Pakize Suda kimdir: 23 Nisan 1952 yılında İzmir’de doğan Pakize Suda, kariyeri boyunca oyunculuk, kitap ve köşe yazarlığı yaptı. Şu anda 69 yaşında olan ünlü isim, 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş ve Girit Türklerindendir.



Pakize Suda, bir dönem Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yaptı.

Ağız Tadıyla Sevişemedik ve Yenmiş Yutulmuş Sözler isimli iki kitap kaleme aldı aynı zamanda Lezzete Yolculuk ve Türkiye Konuşuyor, gibi programlarda da sunuculuk yaptı.

Hayatı boyunca hiç evlilik yapmayan Pakize Suda, verdiği bir röportajda, kariyeri için evlenmediğini ve çocuk yapmadığını, evlenmeyi değil kariyerini seçtiğini dile getirmişti. Suda açıklamasında, “İsteseydim yapardım ama ne evliliği istedim ne de başka bir şeyi. Çok da düzgün bir hayat yaşadım ben, yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Ben hep çalıştım. Hiç kimse benim için karısından boşanmadı. Sonra da hanımefendi gibi dolaşmadım sokaklarda.” ifadelerini kullanmıştı.

Demans hastalığı nedir: Demans, beyni olumsuz etkileyen bir grup semptomların tamamı için kullanılan bir ifadedir. Bu hastalığa sahip insanlar sıradan bir insanın yapabildiği yemek yemek, giyinmek gibi normal aktiviteleri yapmakta zorlanabilir, duygu kontrolu yeteneklerini kaybedebilirler. Genellikle çok yaşlı insanlarda görülse de yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülmemelidir. Genellikle alzheimer ile karıştırılı ancak aynı durum değildir. Ancak alzheimer demans hastalarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Demans hastalığı belirtileri: Demans hastalığının ileri dönemlerinde giyinme, yemek yeme, gibi sıradan aktiviteleri yapmak zorlaşmaya başlar. Hastalar genellikle huzursuz davranışlarda bulunur, agresif, inatçı, şüpheci olabilirler. İlerleyen evrelerinde ise artık hasta insanları tanımamaya, konuşamamaya başlar ve son safhada hasta yatağa bağımlı hale gelir.

Hafif kısa vadeli bellek değişiklikleri, doğru sözcükleri bulmada güçlük çekilmesi, ruh halindeki ani ve anlamsız değişimler, kayıtsızlık, moralsiz ve güvensizlik duygusunu artması, sıradan aktivitelerde güçlük çekme, kişileri hatırlamada sorun yaşanması, olayları ya da anlatılanları takip etmedeki güçlük, sık sık yönünü kaybetme, tekrarlayan davranışlar, değişime uyumsuzluk, yapılan hareketin nedenini unutma demans hastalığının erken belirtileri olarak sayılabilir.