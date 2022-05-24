Real Madrid teknik direktörü Ancelotti Liverpool'u hedef aldı: Öç alma maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Mayıs'ta Paris'te İngiltere'nin Liverpool takımına karşı final oynayacak İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, bu maçın kendisi için "özel ve bir öç alma" anlamı taşıdığını söyledi.

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Real Madrid, Liverpool maçı öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde basın günü düzenledi.

Teknik direktör Ancelotti, "Liverpool çok saygı duyduğum ve futbol kültürünü sevdiğim bir kulüp. Gerek futbolcu gerek teknik direktör olarak çok kez karşı karşıya geldim. 1984'te (Roma'da oynarken) ben sakattım ve Roma'daki finali kaybettik. Bir trajediydi. 2005'te (Milan'da teknik direktörken) İstanbul'daki finalde bir trajedi daha yaşadım. 2007'de (Milan'da teknik direktörken) öcümü aldım ve şimdi bir kez daha karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Özel bir maça çıkacağını" vurgulayan İtalyan teknik direktör, kişisel motivasyonunun yanı sıra Milanlı arkadaşlarının 'Bizim 7 şampiyonluğumuz var, Liverpool'un 6. Bu maçı kaybedemezsin' diyerek kendisinden istekte bulunduğunu gülümseyerek anlattı.

Liverpool'un forveti Muhammed Salah'ın Real Madrid maçını "bir öç alma" olarak değerlendirmesinin kendileri için ekstra bir motivasyon olabileceğini kaydeden Ancelotti, "Salah çok saygı duyduğum bir futbolcu. Onun açısından bakıldığında bir öç alma olabilir ama bizim açımızdan da aynı şey. 1981'de Paris'te oynanan finalde Real Madrid, Liverpool'a 1-0 yenilmişti. Şimdiki maç Real Madridliler için de bir öç alma." ifadelerini kullandı.

Paris Saint Germain, Chelsea ve Manchester City'yi eleyerek finale adını yazdıran Real Madrid'in bu maçlarda özellikle son dakikalarda attığı gollerle galibiyete ulaşmasının şu anda önemi olmadığını dile getiren Ancelotti, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bu kupayı kazanmaya layıksak bu, finalde yapacaklarımızdan olacaktır, önceki maçlardan değil. Bu zamana kadar sahada çok istisnai bir kalitemiz olmadı ama hiçbir takım motivasyon ve sonuna kadar mücadeleyi bırakmama vaadinde bize karşı kazanamadı. Kazanmak için sadece bu yeterli değildir ama bu mantaliteyi finalde de korumak lazım."

Ancelotti, Liverpool ile eşit şartlara sahip olduklarını söyleyerek, "Real Madrid'de tüm futbolcular iyi durumda ve final için çok heyecanlı. Motivasyon çok yüksek. Marcelo'nun küçük bir sorunu var ama iyi olacak. Futbol dünyasının en büyük maçı. Son 8 yılda 5. kez final oynayan bir kulübüz. Tüm Madridliler takımıyla gurur duyuyor. İyi hazırlanıp bunun keyfini çıkarmak istiyoruz. Şimdi rahatız ve güzel bir ortam var. Maç günü yaklaştıkça endişeler de artacaktır ama bu normal." değerlendirmesini yaptı.

Real Madrid Teknik Direktörü, finalde her olasılığı düşünerek penaltılara da hazırlandıklarını, futbolcuları motive etmek için bir liste oluşturduklarını belirterek, "Öyle finaller yaşadım ki 5 penaltı birden atmak isteyen futbolcu da vardı, kulübenin arkasına saklanan da." diye konuştu.