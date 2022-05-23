BIST 2.356
DOLAR 15,80
EURO 16,85
ALTIN 943,87
HABER /  EKONOMİ

Ekonomist Devrim Zelyurt dolar krizi sonrası yeni krizi açıkladı

Ekonomist Devrim Zelyurt dolar krizi sonrası yeni krizi açıkladı

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar krizinin ardından yeni uyarılarda bulundu. Tarımda enflasyon rekorunun kırılmasına dikkat çeken Zelyut, ''Uyanın, bu sonu kıtlık'' dedi.

Abone ol

Dolar uzmanı Evren Devrim Zelyut dolar kıtlığı olacak dediğini hatırlatarak bunun da olduğunu belirtti. Zelyut, sırada ekmek kıtlığı olacağına dikkat çekti. Öte yandan dolar kuru yeni haftaya ise 15.88 TL’den başladı.

Dolar yorumu ile öne çıkan Evren Devrim Zelyut sosyal medya platformu Twitter hesabından, “Dolar kıtlığı olacak dedik oldu! Sırada ekmek kıtlığı var!” dedi. Hükümete seslenen Zelyut, “Uyanın tarımı destekleyin!!!” ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! NATO'ya 'İpe un serme politikasından vazgeç' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! NATO'ya 'İpe un serme politikasından vazgeç' çağrısı
Selçuk Tepeli eşi kimdir kaç yaşında Selçuk Tepeli çocukları kaç tane?
Selçuk Tepeli eşi kimdir kaç yaşında Selçuk Tepeli çocukları kaç tane?
İran'da korkutan deprem
İran'da korkutan deprem
İsveç nerede haritadaki yeri İsveç başkenti ve bulunduğu kıta
İsveç nerede haritadaki yeri İsveç başkenti ve bulunduğu kıta
Fatih Altaylı 'Alevilikle ilgisi yok' deyip ekledi: CHP seçmeni genel merkezi basıp yerle bir eder
Fatih Altaylı 'Alevilikle ilgisi yok' deyip ekledi: CHP seçmeni genel merkezi basıp yerle bir eder
Güven endeksi inşaat sektöründe düştü
Güven endeksi inşaat sektöründe düştü
NATO ülkeleri haritası 2022 NATO ülkeleri hangisi alfabetik sıralaması
NATO ülkeleri haritası 2022 NATO ülkeleri hangisi alfabetik sıralaması
Kırmızı et ve sütte fiyat krizinden sonra dana veremi korkusu! Tüketimi ile insana bulaşıyor
Kırmızı et ve sütte fiyat krizinden sonra dana veremi korkusu! Tüketimi ile insana bulaşıyor
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde kripto para birimlerini yerin dibine soktu
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde kripto para birimlerini yerin dibine soktu
Survivor fetvası olay oldu Hayrettin Karaman : Katılmak da izlemek de caiz değil
Survivor fetvası olay oldu Hayrettin Karaman : Katılmak da izlemek de caiz değil