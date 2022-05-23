Ekonomist Devrim Zelyurt dolar krizi sonrası yeni krizi açıkladı

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar krizinin ardından yeni uyarılarda bulundu. Tarımda enflasyon rekorunun kırılmasına dikkat çeken Zelyut, ''Uyanın, bu sonu kıtlık'' dedi.

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Dolar uzmanı Evren Devrim Zelyut dolar kıtlığı olacak dediğini hatırlatarak bunun da olduğunu belirtti. Zelyut, sırada ekmek kıtlığı olacağına dikkat çekti. Öte yandan dolar kuru yeni haftaya ise 15.88 TL’den başladı.

Dolar yorumu ile öne çıkan Evren Devrim Zelyut sosyal medya platformu Twitter hesabından, “Dolar kıtlığı olacak dedik oldu! Sırada ekmek kıtlığı var!” dedi. Hükümete seslenen Zelyut, “Uyanın tarımı destekleyin!!!” ifadesini kullandı.