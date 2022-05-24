Dolar 16 lirayı aştı sebebi süper bono balonu! Euro 17.30'u geçti altın bin liraya koşuyor

24 Mayıs 2022 salı günü dolar ani bir atakla kritik 16 lira eşiğini geçti. Doların yükselişinin sebebi ise süper bono iddiasının balon çıkması oldu. Euro da fırladı ve 17.25'i geçti. Para piyasaları ateşe döndü, gram altın fiyatı 960 lirayı devirdi.

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Dolar/TL kuru 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 16 seviyesini gördü. Yılbaşından bu yana kurda yaşanan yükseliş yüzde 20'yi aştı. Dolar 24 Mayıs 2022 gününün ilk saatlerinde 16 lira seviyesini geride bıraktı. Euro ise 17.25 liranın üzerinde. Ons altın düşerken, gram altın ise 965 lira eşiğini geçti.

Dolar neden arttı

Dün Dolar endeksinin yüzde 1'in üstünde düşüş yaşamasında süper bono söylentileri etkili olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine toplantısı sonrası süper bono söylentilerini doğrulamayınca dolardaki beklenti boşa çıkmış oldu. Dolar ve euroyu patlatan da bu oldu. Piyasaların odağında 26 Mayıs Perşembe günü TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı bulunuyor. TCMB'nin faizleri sabit bırakması bekleniyor.

Saat 11.20 itibariyle dolar ve euro rakamları şöyle:

Dolar kuru 16.13

Euro : 17.29

24 Mayıs 2022 altın fiyatları

Dolar ve euronun fırlaması ile birlikte altın fiyatları da alevlenlendi. Saat 11.00 itibariyle gram altın 961 lira. Çeyrek altın 1.570 lira, yarım altın 3.140 lira, tam altın ise 6.261 lira.

Merkez Bankası bir hamle yapacak mı?

Türkiye'nin gösterge tahvil faizi yüzde 26,75 seviyesinden işlem görürken, risk primi de 706 baz puan seviyesinde. Dolar/TL'de yükseliş devam ederken piyasa aktörleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bu hafta herhangi bir hamle beklemiyor.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin gerçekleştirdiği ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu. Yıl sonu tahminini paylaşan 14 kurum da faizlerin yılsonuna kadar değiştirilmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutulacağını öngördü. Yıl sonu tahminlerinde sadece bir kurum politika faizinin yüzde 15'e yükseltilmesi tahminini paylaştı.