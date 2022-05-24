Yeşilyurt Life; Doğa ile iç içe 

Çanakkale’nin Küçükkuyu Beldesi ile Assos arasında yer alan yemyeşil bir koyda, farklı minimal hayat tarzlarını yepyeni bir konseptle bir araya getirerek misafirlerini karşılamaya hazırlanan sıcacık bir yaşam alanı.

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Küçükkuyu-Assos yolu üzerinde, denize sıfır 10 dönümlük bir arazi içerisinde, yüzyıllık zeytin ağaçlarının yanı sıra akasya, erik, şeftali ve nar ağaçlarıyla her yerden sarkan asma yapraklarının kapladığı yemyeşil bir yerin, denizle birleştiği noktayı düşünün. İşte Yeşilyurt Life tam da o noktaya konumlanmış durumda.

Bu hayat dolu yaşam alanı, 3 farklı konseptte konaklama tipi için özenle tasarlandı.

Bunlardan ilki; minimal yaşamı deneyimlemek, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla ve denizle iç içe olmak ama aynı zamanda evinin konforunu da yakalamak isteyenler için özenle dizayn edilen ‘Yakamoz’ ve ‘Boho Yaşam’ adlı iki tiny house… Bu minik evler, yeşilin denizle tam olarak birleştiği noktada yani denize sıfır konumlandırıldı. Ayrıca Yeşilyurt Life, misafirlerine kendi minik evlerini de bu alana getirip uzun dönemli tiny house park alanı kiralama ve dilediklerinde gelip tatillerine devam edebilme imkânı da sunuyor.

İkinci konaklama tipi ise caravan camping olarak belirlendi. Misafirler, özel olarak ayrılmış alanlara karavanlarını park edip her türlü imkândan yararlanabiliyorlar. Bu imkanlar arasında internet, su, elektrik, atık altyapısı, sıcak suya sahip ortak duş ve wc alanı ile 250 şezlong kapasiteli bir plaj yer alıyor. Misafirler, 30 karavan kapasitesine sahip bu özel alanda, karavanlarıyla günlük veya haftalık konaklamalar yapabilir ya da şehirde park edecek yer bulamadığınız karavanlarını, Yeşilyurt Life’ın güvenlik kameralarıyla donatılmış park alanında uzun dönemli olarak bırakarak istedikleri dönemlerde de gelip tatillerine devam edebilirler.

Son konaklama tipi olarak da doğal hayatı sonuna kadar yaşamayı, kendi kendine yetmeyi ve bohem bir hayat tarzını benimseyenleri kapsayacak şekilde çadır camping alanları belirlendi. Misafirlere, çadırlara özel ferah bir kurulum alanı kiralanıyor ve bu alanda kullanılabilecek ortak wc, sıcak suyu bulunan ortak duş, ihtiyaçlar için kullanılabilecek elektrik üniteleri, ortak bir mutfak alanı ile diğer misafirler ile sosyalleşmek için alanlar yer alıyor.

Misafirlerimiz, tüm bunların yanı sıra Yeşilyurt Life Restaurant’tan gün içinde diledikleri gibi sipariş verebilir, şefimizin hazırladığı Ege usulü zeytinyağlılarımızın, günlük taze balıklarımızın ve mezelerimizin keyfini çıkarabilir, günlük plajımızdan ve geniş iskelemizden yararlanabilirler.

Huzurlu bir tatil için gereken her detayın bir araya geldiği Yeşilyurt Life ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz www.yesilyurtlife.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.