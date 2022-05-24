BIST 2.381
DOLAR 15,99
EURO 17,08
ALTIN 951,36
HABER /  GÜNCEL

MHP’li başkanı yıkan haber! 11 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

MHP’li başkanı yıkan haber! 11 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

ADANA’da MHP’li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın kansere yakalanan kızı 11 yaşındaki Elif Su, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Abone ol

Adana’da MHP’li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın kansere yakalanan kızı 11 yaşındaki Elif Su, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti. 

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

4’üncü evreye ulaşan Elif Su, doktorların çabalarına rağmen tedaviye cevap vermedi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif Su, hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Buğra Bahadırlı kaç yaşında Billur Kalkavan'ın sevgilisi ne iş yapıyor?
Buğra Bahadırlı kaç yaşında Billur Kalkavan'ın sevgilisi ne iş yapıyor?
Korkunç olay! Otele silahlı saldırı düzenlendi 11 kişi ölü
Korkunç olay! Otele silahlı saldırı düzenlendi 11 kişi ölü
Düğmeye basıldı! 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Düğmeye basıldı! 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Beyazıt'taki silahlı çatışmanın nedeni belli oldu meğer 10 ay önce
Beyazıt'taki silahlı çatışmanın nedeni belli oldu meğer 10 ay önce
Billur Kalkavan kaç yaşında anne ve babası kimdir zengin çocuğu olmak zor demişti
Billur Kalkavan kaç yaşında anne ve babası kimdir zengin çocuğu olmak zor demişti
Engelli memura tokat atmıştı! O müdür hakkında flaş karar
Engelli memura tokat atmıştı! O müdür hakkında flaş karar
Gebze'de kamelyada oturan baba ve iki kızı az daha ölüyordu
Gebze'de kamelyada oturan baba ve iki kızı az daha ölüyordu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu: Zengezur Koridoru
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu: Zengezur Koridoru
Otomobil alacaklara kötü haber! Yüzde 25 zam gelecek bu tarihe dikkat
Otomobil alacaklara kötü haber! Yüzde 25 zam gelecek bu tarihe dikkat
Muayenehanede öldürüldü! Diş hekiminin zanlısı yakalandı
Muayenehanede öldürüldü! Diş hekiminin zanlısı yakalandı