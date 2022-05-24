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Engelli memura tokat atmıştı! O müdür hakkında flaş karar

Engelli memura tokat atmıştı! O müdür hakkında flaş karar

 DENİZLİ’de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memura tokat attığı iddia edilen okul müdürü hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur Ercan Topcu’nun kendisine verilen görevleri yerine getirmediğini iddia eden okul müdürü Ö.F. tarafından fiziki şiddete maruz kaldığı ileri sürülmüştü.

Psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle yüzde 49 engelli raporu bulunan Topcu, aldığı darp raporuyla birlikte kendisine tokat atan okul müdüründen şikayetçi olmuştu.

Denizli Valiliği, engelli memur Ercan Topcu’nun maruz kaldığı şiddet eylemiyle ilgili haberlerin yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasının ardından okul müdürü Ö.F. hakkında adli ve idari yönden soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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