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Muayenehanede öldürüldü! Diş hekiminin zanlısı yakalandı

Muayenehanede öldürüldü! Diş hekiminin zanlısı yakalandı

KADIKÖY’de muayenehanesinde öldürülen 64 yaşındaki Şeyma Biran’ın zanlısı yakalandı. Polis ekiplerinin çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemesi üzerine şüpheli ikamet adresinde yakalandı.

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Geçtiğimiz günlerde çalıştığı muayenehanede öldürülen Şeyma Biran’ın cinayet zanlısı yakalandı. Emniyet ekiplerinin başlatmış olduğu geniş çaplı çalışma sonrası cinayetin işlendiği saatte binadan koşarak çıkan bir şahsın peşine düşen polis ekipleri çevredeki bina ve işyerlerine ait çok sayıda güvenlik kameralarının incelenmesinden ardından şüpheliyi tespit etti.

Diş hekimi Şeyma Biran’ın ölümüne ilişkin şüpheli Z.E Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokakta ikamet adresine yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Z.E’nin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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