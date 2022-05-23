Milli Uzay Programı çerçevesinde bir Türk vatandaşı uzaya gönderilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk Vatandaşının uzay üssüne gönderilmesi sürecini başlatıyoruz" dedi.

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Türkiye'nin uzay programında çalışmalar başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı. Aranan kriterleri açıklayan Erdoğan, uzaya gitmek isteyen kişilerin 'uzaya.gov.tr' adresinden başvuru yapabileceklerini duyurdu. Başvurular 23 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

"Bir Türk vatandaşının uzaya gönderilme sürecini başlatıyoruz"

"Uzay alanında iddiasını ortaya koyan bir Türkiye için Milli Uzay Programı'nı açıklamıştım. İddialı ama ayakları yere basan 10 hedefi sizlerle paylaşmıştım" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk Vatandaşının uzay üssüne gönderilmesi sürecini başlatıyoruz. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız, yer çekimsiz uzay ortamında yapmak istediklerini yapma imkanına sahip olacak.

"Gelecek nesillere rol model olacak"

Bu süreç için, uzaya.gov.tr hesabını oluşturduk. 45 yaş altı vatandaşlarımız bu görev için başvuru yapabilirler. 2 adayımız gerekli eğitimleri alacak. Bu iki adaydan 1'i, uzay istasyonuna gönderilecek. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak arkadaşımız, gelecek nesillere de rol model olacak."