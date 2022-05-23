BIST 2.381
DOLAR 15,80
EURO 16,88
ALTIN 939,80
HABER /  SAĞLIK

Bu semptomlara dikkat! Maymun çiçeği nedeniyle kırmızı alarm verildi

Bu semptomlara dikkat! Maymun çiçeği nedeniyle kırmızı alarm verildi

İki yılı aşkın süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden dünya şimdi de maymun çiçeği virüsü için alarma geçmiş durumda. Avrupa Birliği (AB) sağlık şefleri üye ülkelerden maymun çiçeği için aşı planı hazırlamalarını istedi. Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) pandemi uyarısı geldi. İngiliz uzmanlar ise hastalığın ana belirtilerini açıkladı. İşte maymun çiçeğinin beş ana belirtisi...

Abone ol

2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve kısa sürede küresel bir pandemiye neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yavaş yavaş hayatımızdan çıkarken dünyayı tedirgin eden haberler geldi. Dünya maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kez daha tabiri caizse teyakkuza geçmiş durumda.

Aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu pek çok ülkede görülen virüs sonrası Avrupa Birliği (AB) çok konuşulacak bir adım attı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre AB sağlık şefleri üye ülkelerden maymun çiçeği için aşı planı hazırlamalarını istedi.

Pazar günü BBC'nin Sunday Morning programına katılan Dr. Susan Hopkins, şimdiye kadar İngiltere'de 20 kişide maymun çiçeğine rastlandığını ve günlük vakaların arttığını söyledi. Artık endeminin merkezi Batı Afrika'dan gelen kişilerle doğrudan teması olmayanların da hastalığa yakalanabildiğini belirtti. Ancak Dr. Hopkins toplum geneline yayılma riskinin 'son derece düşük' olduğunu ekledi.

Su çiçeği aşısı stoklanıyor

Maymun çiçeği virüsüne karşı belli bir aşı bulunmasa da bazı ülkeler, benzer bir virüs olduğu için hastalığa karşı korunmada yüzde 85 etkili olan su çiçeği aşısı stokladıklarını açıkladı.

Bu beş semptoma dikkat!
İngiliz doktor Hilary Jones maymun çiçeği virüsünde en çok görülen beş semptomu açıkladı. The Sun gazetesinde yer alan habere göre dikkat edilmesi gereken belirtiler şöyle:

- Ateş
- Baş ağrısı
- Sırt ağrısı
- Eklem ve kas ağrıları
- Birkaç gün sonra başlayan deri döküntüleri

DSÖ: Yeni bir pandemiye hazır değiliz
Dünyada maymun çiçeği virüsü paniği yaşanırken Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) dikkat çeken bir uyarı geldi. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 pandemisinin henüz bitmediğini, dünyanın yeni bir pandemiye hazır olmadığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı
Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı
Ferzat kimdir tarihte nasıl öldü Alpaslan Büyük Selçuklu Ferzat kim oynuyor?
Ferzat kimdir tarihte nasıl öldü Alpaslan Büyük Selçuklu Ferzat kim oynuyor?
ABD'den küstah haber: İstediğimiz olmuyorsa Türkiye'yi NATO'dan atalım
ABD'den küstah haber: İstediğimiz olmuyorsa Türkiye'yi NATO'dan atalım
Rusya'dan sürpriz Suriye hamlesi! Terör örgütünü Türkiye korkusu sardı
Rusya'dan sürpriz Suriye hamlesi! Terör örgütünü Türkiye korkusu sardı
İstanbul öğrenci zammı iptal oldu! İndirimli öğrenci kartı yeniden 78 lira
İstanbul öğrenci zammı iptal oldu! İndirimli öğrenci kartı yeniden 78 lira
Star Wars efsanesi Colin Cantwell hayatını kaybetti: Death Star'ı yaratmıştı
Star Wars efsanesi Colin Cantwell hayatını kaybetti: Death Star'ı yaratmıştı
Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü açıklandı
Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü açıklandı
Bakan Kirişçi duyurdu: 24 Mayıs'ta hesaplarda
Bakan Kirişçi duyurdu: 24 Mayıs'ta hesaplarda
Alpaslan Büyük Selçuklu'da Ferzat kimdir, kim oynuyor? Tarihte Ferzat kısaca hayatı
Alpaslan Büyük Selçuklu'da Ferzat kimdir, kim oynuyor? Tarihte Ferzat kısaca hayatı
Cübbeli Ahmet Hoca ağrıyla hastaneye kaldırıldı kalp ameliyatı oldu
Cübbeli Ahmet Hoca ağrıyla hastaneye kaldırıldı kalp ameliyatı oldu