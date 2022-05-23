Bu semptomlara dikkat! Maymun çiçeği nedeniyle kırmızı alarm verildi

İki yılı aşkın süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden dünya şimdi de maymun çiçeği virüsü için alarma geçmiş durumda. Avrupa Birliği (AB) sağlık şefleri üye ülkelerden maymun çiçeği için aşı planı hazırlamalarını istedi. Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) pandemi uyarısı geldi. İngiliz uzmanlar ise hastalığın ana belirtilerini açıkladı. İşte maymun çiçeğinin beş ana belirtisi...

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve kısa sürede küresel bir pandemiye neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yavaş yavaş hayatımızdan çıkarken dünyayı tedirgin eden haberler geldi. Dünya maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kez daha tabiri caizse teyakkuza geçmiş durumda.

Aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu pek çok ülkede görülen virüs sonrası Avrupa Birliği (AB) çok konuşulacak bir adım attı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre AB sağlık şefleri üye ülkelerden maymun çiçeği için aşı planı hazırlamalarını istedi.

Pazar günü BBC'nin Sunday Morning programına katılan Dr. Susan Hopkins, şimdiye kadar İngiltere'de 20 kişide maymun çiçeğine rastlandığını ve günlük vakaların arttığını söyledi. Artık endeminin merkezi Batı Afrika'dan gelen kişilerle doğrudan teması olmayanların da hastalığa yakalanabildiğini belirtti. Ancak Dr. Hopkins toplum geneline yayılma riskinin 'son derece düşük' olduğunu ekledi.

Su çiçeği aşısı stoklanıyor Maymun çiçeği virüsüne karşı belli bir aşı bulunmasa da bazı ülkeler, benzer bir virüs olduğu için hastalığa karşı korunmada yüzde 85 etkili olan su çiçeği aşısı stokladıklarını açıkladı.

Bu beş semptoma dikkat!

İngiliz doktor Hilary Jones maymun çiçeği virüsünde en çok görülen beş semptomu açıkladı. The Sun gazetesinde yer alan habere göre dikkat edilmesi gereken belirtiler şöyle:

- Ateş

- Baş ağrısı

- Sırt ağrısı

- Eklem ve kas ağrıları

- Birkaç gün sonra başlayan deri döküntüleri

DSÖ: Yeni bir pandemiye hazır değiliz

Dünyada maymun çiçeği virüsü paniği yaşanırken Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) dikkat çeken bir uyarı geldi. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 pandemisinin henüz bitmediğini, dünyanın yeni bir pandemiye hazır olmadığını söyledi.