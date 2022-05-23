Alpaslan Büyük Selçuklu'da Ferzat kimdir, kim oynuyor? Tarihte Ferzat kısaca hayatı

TRT 1 ekranlarının sen sevilen dizilerinden biri olan Alpaslan Büyük Selçuklu'da merak edilen karakterlerden biri de Ferzat oldu. Bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek olan Alpaslan Büyük Selçuklu'daki Ferzat kimdir, tarihte nasıl öldü? Ferzat gerçekte kim oynuyor?

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Dizinin Ferzat adlı karakteri dikkat çekti. Tevfik Erman Kutlu'nin hayat verdiği Ferzat karakteri bir öğrencidir. İşte Tevfik Erman Kutlu’ye dair bilgiler...

Alparslan Büyük Selçuklu Ferzat kimdir?

Kutlu, 1 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamladı.

Hayat Devam Ediyor isimli dizi ile oyunculuğa adım atan isim, Beyaz Gece, Kurtlar Vadisi Pusu, Ağır Roman Yeni Dünya, Açlığa Doymak, Bugünün Saraylısı, Cahide Devekuşu’nun Açık Evliliği ve Kayıp Şehir gibi projelerde rol almıştır.

2016 yılında ise İçerde isimli diziye katılan Tevfik Erman Kutlu aslen Rize’lidir.

Son bölümde neler oldu: Biruni’nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Ferzat, Bizans ile işbirliğine mi gitti, yoksa bu Alparslan’ın planının bir parçası mı? Kekavmenos’un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan’a doğru hareketlendi. Çağrı, kaleye girip Kekavmenos ile hesaplaşacak mı? Vaspurakan seferi için yeni bir başbuğ belirleyecek olan Selçuklu’da, ordunun başında Alparslan mı, Süleyman mı, Yınal mı olacak? Adı sefer için komutanlıkta anılmayan Erbasgan, buna karşı nasıl bir tepki verecek? Yınal ile kozlarını paylaşarak öfkesini dindirebilecek mi?

Alparslan, Akça’ya babasının Hasan Bey olduğunu ikrar etmesini söylemişti. Akça, sırrını açıklayacak mı, yoksa dediği gibi Vaspurakan’ın fethinden sonra mı beyan edecek? Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, mancınıkların yakılmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Bizans’ın fethin gecikmesine karşı yeni hamlesi ne olacak? Diyojen, Selçuklu içinde yeni bir karışıklığa yol açarak fethin geciktirebilecek mi?