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Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü açıklandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Edin Terzic’in teknik direktörlük görevine getirileceğini duyurdu.

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Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün üst yönetiminde yer alan Terzic’in gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük görevine getirileceği belirtilerek "Terzic yarın 30 Haziran 2025’e kadar geçerli olacak sözleşmeye imza atacak." ifadesi kullanıldı.

Borussia Dortmund’un sportif direktörü Sebastian Kehl, Terzic ile yoğun görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Bu kararın Borussia Dortmund için doğru olduğuna inanıyoruz. Edin kulübümüzü, ortamı ve takımın büyük bir bölümünü tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Terzic de Borussia Dortmund’un hayatında önemli bir yer aldığını ifade ederek, kendisine duyulan güvenden dolayı kulübün üst yönetimine teşekkür etti ve takımın başarılı olması için her şeyi yapacağını kaydetti.

Edin Terzic 2020-2021 sezonunda 6 ay Borussia Dortmund takımının teknik direktörlüğünü yapmıştı.

2021-2022 sezonunu lider Bayern Münih’in ardından ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund kulübü 20 Mayıs 2022'de teknik direktör Marco Rose ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı.

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