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Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdiğini açıkladı

Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdiğini açıkladı

Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya'dan doğal gaz alımını nisanda durdurduklarını belirterek, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk." ifadesini kullandı.

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Litvanya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs itibarıyla Rusya'dan petrol, elektrik ve doğal gaz ithalatı tamamen sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Litvanya Enerji Bakanı Kreivys, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk. Bu adım, Litvanya için enerji bağımsızlığına giden yolda son derece önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra Ukrayna ile dayanışmamızın bir ifadesidir. Rus savaş makinesini finanse etmeyi bırakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kreivys, Litvanya'nın yeşil enerji alanında önemli adımlar atacağını ifade etti.

Litvanya, doğal gaz ihtiyacının tamamını ABD'den gelen kargolarla Klaipeda LNG terminali üzerinden karşılıyor.

Ülkede elektrik ihtiyacı, yerel elektrik üretiminin yanı sıra AB ülkelerinden ithalat yoluyla karşılanıyor.

Litvanya'nın tek petrol ithalatçısı Orlen Lietuva, bir aydan uzun süre önce Rus ham petrolü ithal etmeyi durdurdu.

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