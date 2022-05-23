Söylentisi yetti dolar kuru 15.80 TL'ye geriledi

Yeni haftaya da yükselişle başlayan döviz kurları öğleden sonra düşüşe geçti. Dolar/TL 15,97'den 15,80'in altına indi. Süper getirili tahvil söylentilerinin piyasalarda etkili olduğu belirtiliyor.

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Türk Lirası yaklaşık iki haftadır değer kaybına yeni haftanın ilk saatlerinde de devam etti. Euro/TL yeni haftanın ilk gününde 17 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra neredeyse tüm kazançlarını sildikten sonra 16,85 seviyelerinde denge çabasında.

Euro/TL'de bugün yaşanan yükselişte euro/dolar paritesinin yüzde 1'in üzerinde artması etkili oluyor. Öte yandan euro, 20 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 17 liranın üzerine çıkmış oldu.

Geçen hafta 15,99'ları test eden dolar/TL, bugün en yüksek seviye olarak 15,9720'ye kadar tırmandıktan sonra eksiye döndü ve 15,80'in altına indi.

Saat 15:40 itibarıyla dolar/TL'de en düşük seviye olarak 15,72 görülürken euro/TL'de 16,76 en düşük seviye oldu.

Enflasyon korumalı tahvil bekleniyor

Döviz kurlarındaki düşüşte enflasyona endeksli tahvilin bu akşamki kabine toplantısında duyurulacağına dair söylentiler etkili oldu.

Hükümet enflasyon korumalı tahvil için hazırlıklarını tamamladığını açıklarken, yeni ürünün cazip olması durumunda TL, döviz ve hatta KKM mevduattan kaçışa yol açabileceği konusu bankacılık sektörü için endişe yaratıyor.

InvestAZ Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci:

Süper tahvil etkili oldu ancak zamanı değil

Foreks'e konuşan InvestAZ Araştırma Direktörü Dr. Tuğberk Çitilci, süper getirili tahvil söylentilerinin piyasalarda etkili olduğunu, ancak henüz bunun vakti olduğunu düşünmediğini kaydetti.

Çitilci, piyasaya sabah saatlerinden itibaren yüksek getirili bir tahvilin çıkarılacağını ilişkin fısıldama olduğuna değinerek, "Enflasyon + %10 konuşuluyor. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu enstrümanı açıklayacağına ilişkin piyasada çıkan bir söylenti etkisi bulunuyor. Bu olur mu veyahut da olması durumunda da bazı soru işaretleri var. Bu enstrümanın çıkması durumunda, Kur Korumalı Mevduat'ın sonu olacak gibi bir unsur. KKM'nin sonbahara kadar devam edeceği dikkate alındığında, neden farklı enstrümanlar KKM havuzunda biriken TL'nin farklı alanlara yönlendirilmesi sorusu akla geliyor. KKM'nin öncelikli olduğu düşünüldüğünde bu ihtimali zayıf görüyorum." diye konuştu.

Dr. Tuğberk Çitilci, konuya ilişkin olarak, "Ama şöyle bir şey olabilir. Kamu erkinin faiz artırmadan, ekonomik aktiviteyi yavaşlatma anlamında böyle bir süper getirili tahvil çıkardığı zaman da bankalardan mevduat çıkışı olarak, bankaların kredi mekanizmasını negatif yönde etkileyip ekonominin aşırı ısınmasını hafif önleyebilecek bir tedbir mi alınmak isteniyor, denilebilir. Orası da bir soru işareti. Ancak kamu erkinin önceliği büyüme. Süper getirili tahvil devreye girdiği zaman da KKM ve bilanço yapılarına daha negatif hasar verme ihtimali bulunması nedeniyle bunun henüz vakti olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

USD/TRY paritesi bugün en yüksek 15,9720 seviyesini gördükten sonra gerileyerek en düşük 15,7230'u gördü. EUR/USD'de ise bugün 17,00 seviyesinin üzerine çıkarak, en yüksek 17,0441 gördükten sonra 16,7658'e kadar geriledi. Şu anda USD/TRY 15,77, EUR/TRY 16,82 civarında bulunuyor.

BIST100 Endeksi en yüksek 2397,91 puanı gördükten sonra en 2.346,12 puana kadar geriledi. Şu sıralar 2359,35 civarından işlem görüyor.

Merkez Bankası dolar sattığı için dolar kuru geriledi iddiası

Öte yandan T24 Ekonomi yazarı Uğur Gürses bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Merkez Bankası'nın doların 16 lirayı geçmemesi için 1,5 milyar dolar sattığını ifade etti. Gürses "TCMB bilançosuna bakılırsa 20 Mayıs günü kur 16'yı geçmesin diye net 1.5 milyar dolar eritilmiş.." ifadelerini kullandı.