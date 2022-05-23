15 yıl para biriktirip arabayı 2 yılda topladı 280 bin liradan satışa çıkardı

Bu arabayı almak için çok uğraştım: 1980’lerden beri bu araca merakının olduğunu ve 124 araçlardan başka aracı gözünün görmediğini anlatan Semih Uzun, “Bir hevesimiz olunca kendimiz kafamıza, gönlümüze göre restore edip kullanalım dedim. Aracımı tamamen restore yaptım, fabrika nasıl ürettiyse o şekilde oldu aracım. Bu arabayı almak için çok uğraştım. Bayağı bir birikim yaptım. İlk önce restorasyon için aracın orijinal parçalarını bulmaya çalıştık. Parçaları da burada bulmak zor biraz. İstanbul’dan buldum. Bize yurt dışından bulabilirsin dediler, biz yurt dışından da bayağı bir parçasını orijinal olarak temin ettik. Almanya’dan, İtalya’dan, bazılarını ise İspanya’dan getirttim parçaların ve o şekilde yavaş yavaş restorasyona başladık. 1 yıl kadar bu çalışmalar devam etti” dedi.