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Marmaris'te orman yangını geçen sene yanan yer alev aldı

Marmaris'te orman yangını geçen sene yanan yer alev aldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi, Turunç Mahallesi yolu üzerinde ağaç kesim artıklarının alev alması üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangını ormana sıçramadan kontrol altına altına alarak söndürdü.

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Marmaris’e 21 kilometre mesafede yol kenarında geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarının ardından temizlik çalışmaları yapılan Turunç mahallesi yolunda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışmayı yapıldı.

Yoldan geçen bir vatandaşın acil ihbar hattını araması sonucu orman işletme ekiplerinin, 2 yangın söndürme aracı, 2 arazöz ile kısa sürede bölgeye intikal ederken, yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı.

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