Facebook'a tepki yağıyor! Mesaj oranlarında patlama yaşandı

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova yanlısı mesajların oranının Slovakya'da hızla artış gösterdiği ortaya çıktı.

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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, başta Slovakya olmak üzere eski Sovyetler Birliği ülkelerinde Moskova yanlısı teorilerin ve propagandaların Meta’nın alt kuruluşu olan Facebook’ta önü alınamaz bir şekilde yayıldığını ortaya çıkardı. Facebook’un Moskova yanlısı savaş teorileri ve asılsız iddiaların yayılması için zemin oluşturduğuna dikkat çekilirken, Ukrayna’nın gizlice biyolojik silah ürettiği iddiasından Rusya’nın aslında Ukrayna’yı işgal etmediğine dair yanlış ve taraflı bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili Meta’dan, “Yanlış bilginin yayılmasını engellemek için en sıkı önlemleri alıyoruz” açıklaması gelse de META CEO’su Mark Zuckerberg’in de ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nde ifade vereceğine dikkat çekildi. Komite Başkanı Adam Schiff, “Komite, Slovakya’daki Facebook kullanıcılarına yansıtılan tehlikeli bilgi kirliliği ve Rusya yanlısı propagandadan endişe ediyor” açıklamasını yaptı. Yetkililer ve uzmanlar, ülke nüfusunun yarısının yanlış bilgi ya da komplo teorisine maruz kaldığını da aktardı.



"En altına gelecek şekilde indiriyoruz"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Meta sözcüsü Magdalena Szulc, “Politikamızı ihlal eden içerikleri üçüncü parti kontrol eden kişilerle çalışarak kaldırıyoruz. Eğer yanlış bilgi olduğuna dair şikayet gelirse onu Akış’ın en altına gelecek şekilde indiriyoruz” dedi.