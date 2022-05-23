Çıplak pozunu paylaştı Ahmet Çakar'ı kızdıracak! Melis Sezen Aybüke Pusat Şevval Şahin Yasmin Erbil tatil pozları...
Kadınların dekolteli kıyafetlerinin suç olduğunu belirterek hedef alan eski milletvekili Ahmet Çakar'a inat ünlü isimler tatil pozlarını paylaştı.
BURCU ESMERSOY
Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 7 aydır aşk yaşadığı yazılımcı Nazım Akmandil'den evlilik teklifi aldığını dile getiren sunucu 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, soluğu Dubai'de aldı.
131
İddialı bikinisiyle objektif karşısına geçen Esmersoy, "Akşamüstü biraz mavilik..." ifadelerini kullandı.
231
MELİS SEZEN
25 yaşındaki Melis Sezen, rol aldığı dizinin final çekimlerinin ardından Bali'ye gitti.
331
Ünlü oyuncu, kiremit rengi bikinisi ve eteğiyle verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı.
431