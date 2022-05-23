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Çıplak pozunu paylaştı Ahmet Çakar'ı kızdıracak! Melis Sezen Aybüke Pusat Şevval Şahin Yasmin Erbil tatil pozları...

Çıplak pozunu paylaştı Ahmet Çakar'ı kızdıracak! Melis Sezen Aybüke Pusat Şevval Şahin Yasmin Erbil tatil pozları...

Kadınların dekolteli kıyafetlerinin suç olduğunu belirterek hedef alan eski milletvekili Ahmet Çakar'a inat ünlü isimler tatil pozlarını paylaştı.

Çıplak pozunu paylaştı Ahmet Çakar'ı kızdıracak! Melis Sezen Aybüke Pusat Şevval Şahin Yasmin Erbil tatil pozları...

BURCU ESMERSOY
Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 7 aydır aşk yaşadığı yazılımcı Nazım Akmandil'den evlilik teklifi aldığını dile getiren sunucu 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, soluğu Dubai'de aldı.

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Çıplak pozunu paylaştı Ahmet Çakar'ı kızdıracak! Melis Sezen Aybüke Pusat Şevval Şahin Yasmin Erbil tatil pozları...

İddialı bikinisiyle objektif karşısına geçen Esmersoy, "Akşamüstü biraz mavilik..." ifadelerini kullandı. 

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Çıplak pozunu paylaştı Ahmet Çakar'ı kızdıracak! Melis Sezen Aybüke Pusat Şevval Şahin Yasmin Erbil tatil pozları...

MELİS SEZEN
25 yaşındaki Melis Sezen, rol aldığı dizinin final çekimlerinin ardından Bali'ye gitti.

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Çıplak pozunu paylaştı Ahmet Çakar'ı kızdıracak! Melis Sezen Aybüke Pusat Şevval Şahin Yasmin Erbil tatil pozları...

Ünlü oyuncu, kiremit rengi bikinisi ve eteğiyle verdiği pozları Instagram hesabından yayınladı. 

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