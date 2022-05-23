Arıların felaketi! Bu varyant nedeniyle kötü günler bekliyor

Bitkilerin tohum ve meyve üretebilmeleri için çiçeklerin tozlaşmasını sağlayan baş aktör olan ve besin zincirinde büyük öneme sahip arıları, baş belaları olan Deforme Kanat Virüsü'nün yeni varyantı nedeniyle kötü günler bekliyor olabilir.

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Koronavirüs kısıtlamalarından çok büyük ölçüde kurtulan dünya şimdi de maymun çiçeği virüsüne dair gelişmeleri endişeyle takip ederken hayvanlar da tehlikeli hastalıklardan azade değil.

Önde gelen bir bilim insanı olan Prof. Dr. Robert Paxton, küresel bal arısı popülasyonun yeni keşfedilen ölümcül bir virüs yüzünden tehlike altında olduğu konusunda uyardı.

Almanya'daki Martin Luther Üniversitesi'nde Zooloji bölümünde görev yapan Paxton, Deforme Kanat Virüsü'nün (DWV) son ortaya çıkan varyantının dünya üzerinde tüm arıları yok etme potansiyeli olduğunu söyledi.

"Deforme Kanat Virüsü şu an bal arıları için en büyük tehdit denilebilir" ifadesini kullanan Paxton, "Laboratuvar araştırmalarımız gösterdi ki yeni ve daha bulaşıcı bu varyant arıları daha hızlı öldürüyor" dedi.

Arıların kanatlarında ciddi bozukluklara yol açan, ardından da arıları öldüren yeni varyant, en az 20 yıldır bu virüsün mutasyonlarını inceleyen uluslararası araştırmacı grubu tarafından keşfedildi.

Varyant 'varroa' adı verilen parazitlerle yayılıyor; kovanlara giren ve pupa dönemindeki arıların üzerine yumurtalarını bırakıyor.

Analizleri sonucu varyantın Avrupa'da dominant hale gelmeye başladığını doğruladıklarını belirten Paxton, dünyanın geri kalanını kontrol altına almasının ise an meselesi olduğunu vurguladı. 'DVW-B' adı verilen yeni varyant önce 2000'li yılların başında Avrupa ve Afrika'da görüldü, 2010'da Kuzey ve Güney Amerika'ya sıçradı, 2015'te Asya'ya ulaştı.

Ekosistemi dengeleyen arılar ve benzer tozlayıcılar, dünya çapında

mahsul üretiminin yüzde 35’ini etkiliyor. Beslenmenin yüzde 90’ından fazlasını oluşturan 100 bitki türünden dörtte üçü, arıların polinasyonu sayesinde elde ediliyor.