Davos Zirvesi iki yılın ardından başladı

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Covid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başladı.

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WEF'in Kurucu Başkanı Klaus Schwab, Ocak 2020'den bu yana ilk kez yapılabilen Zirve'nin temasının, "Dönüm noktasındaki tarih; Hükümet politikaları ve iş dünyası stratejileri" olarak belirlendiğini anımsattı.

Davos'ta bu yıl Rusya-Ukrayna savaşı dahil dört ana konuya odaklanacaklarını aktaran Schwab, salonda bulunan katılımcıları ayağa kalkıp Ukrayna için alkışa davet etti. Schwab, diğer ana başlıkların Covid-19 salgını, iklim değişikliği ve küresel ekonominin geleceği olacağını belirtti.

"On milyonlarca insan açlıktan ölecek"

Küresel ekonominin geleceğinden büyük endişe duyduklarını dile getiren Schwab, dünya genelindeki yüksek enflasyona dikkati çekti. Ekonomideki gidişatın sonucu yüz milyonlarca insanın fakirleşebileceği uyarısını yapan Schwab, "Muhtemelen on milyonlarca insan da açlıktan ölecek. Bu konular hakkında hepimiz gerçekten endişe duymalıyız." dedi.

Schwab, Davos Zirvesi'nin başarılı geçeceğinden emin olduğunu söyledi.

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı gaddarca"

Ev sahibi ülke adına konuşan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis ise dünya Covid-19 salgını ile mücadele ederken Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığını belirtti.

Cassis, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının "gaddarca" olduğunun ve Rusya'nın uluslararası hukuku ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğinin altını çizdi.

Rusya'yı en güçlü şekilde kınadıklarını kaydeden Cassis, ayrıca bu ülkeye karşı bir dizi yaptırım kararları aldıklarını ifade etti.

"Rusya'nın Savaş Suçları Evi"

Ukrayna saldırısı nedeniyle bu yıl Rusya'nın davet edilmediği Davos'ta, geçen yıllarda Rus siyasetçi ve iş insanlarının uğrak noktası olan "Rus Evi"nin ismi ise "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" olarak değiştirildi.

Ukraynalı sanatçılar tarafından ismi değiştirilen binanın değişik yerlerine "Rusya'nın Savaş Suçları Evi" yazısı asıldı.

En son Ocak 2020'de 50'ncisi yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen forum, Covid-19 salgını nedeniyle üst üste iki yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti.

Tarihte ilk kez ocak dışında yapılan ve 26 Mayıs'ta sona erecek foruma, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılıyor.

Hangi başlıklar tartışılacak?

Toplantı kapsamında, “toplumsal güvenin yeniden inşası”, “sağlık sistemlerinin geleceğinin güvence altına alınması,” “dirençli gelecek,” “yaptırımların kullanımı ve etkinliği”, “karbon emisyonunun sıfır düzeyine çekilmesi”, “küreselleşmenin geleceği,” “enerjide görünüm; krizi aşmak”, “direncin ruhu; Ukrayna’dan sesler” ve “küresel gıda krizini önleme” başlıklı bir dizi panel düzenlenecek.

WEF Başkanı Klaus Schwab ise bu yılki toplantının önemini şöyle özetledi:

"Yıllık Toplantı, salgın ve savaşın bir sonucu olarak ortaya çıkan çok kutuplu bir dünya ile karakterize edilen bu yeni durumda küresel liderleri bir araya getiren ilk zirve. Siyaset, iş dünyası, sivil toplum ve medyadan yaklaşık 2 bin 500 liderin bir araya gelmesi, kriz odaklı bir dünyada sorunlarla yüzleşmek için güvenilir, gayri resmi ve eylem odaklı bir küresel platforma duyulan ihtiyacı gösteriyor.”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 bin İsviçre askerinin ve güvenlik görevlisinin toplantıların yapıldığı alanı yoğun güvenlik önlemleriyle koruması planlanıyor.

Temeli ekonomi Profesörü Schwab attı

Dünya Ekonomik Forumu'nun temelleri 1971’de ekonomi profesörü Klaus Schwab tarafından atıldı. 1938 yılında Almanya'nın Ravensburg kentinde doğan Schwab, 1971'de WEF'in altyapısını oluşturan Avrupa Yönetim Forumu'nu kurduğunda Cenevre Üniversitesi'nde çok az tanınan bir ekonomi profesörü olarak görev yapıyordu.

Schwab’ın Avrupa Yönetim Forumu'nu kurmasındaki amacı yeteri derecede iyi performans sergileyemeyen Avrupalı şirketlere Amerikan tekniklerini anlatmaktı. Klaus Schwab, aynı zamanda sadece şirket hisse sahiplerinin değil, müşteri, çalışan, faaliyet gösterilen toplum ve hükümetin yer aldığı bir yönetim anlayışı olan "Paydaşlar Yönetim Anlayışı" geliştirdi ve destekledi.

1973 yılının ana olayları olan Sabit Kur Sistemi Bretton Woods'un çökmesi ve Arap-İsrail Savaşı Avrupa Yönetim Forumu’nun yıllık toplantılarının şirket yönetiminden ekonomik ve sosyal sorunlara genişlemesine sebep oldu. 1974’te ilk defa siyasi liderler Davos’a davet edildi ve iki yıl sonra da dünyanın bin büyük şirketi için üyelik sistemi başlatıldı.

1987’de Avrupa Yönetim Forumu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) oldu ve dünyanın diyalog merkezi olmaya başladı.

1988’deki yıllık toplantıda “Davos Deklarasyonu” Türkiye ve Yunanistan tarafından, bu iki ülkeyi savaş eşiğinden döndürmek adına imzalandı. 1989’da Kuzey ve Güney Kore ilk bakanlık düzeyinde toplantılarını yaparken, aynı yıl Doğu ve Batı Almanya Davos'ta birleşme konuşuldu.

Schwab, çocukluğunda yaşanan II. Dünya Savaşı dönemindeki duygularının, “dünyanın durumunu iyileştirmek amacıyla” bir organizasyonu kurmak için ona ilham verdiğini belirtiyor.

İsviçre’nin kayak merkezi Davos kasabasının güvenlik ve lojistik açısından dünyanın elitlerini toplamak için ideal bir yer olduğuna karar veren Schwab, WEF’in yıllık toplantılarını burada yapıyor.