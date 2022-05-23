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96 model aracına 100 bin lira istedi nedenini böyle açıkladı

96 model aracına 100 bin lira istedi nedenini böyle açıkladı

Kırşehir'de bir kişi, 2018 yılında 20 bin liraya aldığı ve çocuğu gibi gördüğü Tofaş marka otomobilini 2022 yılında 100 bin liraya satışa çıkardı.

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1996 model otomobiline çocuğu gibi baktığını aktaran emekli Ferdi Aşıroğlu, otomobilinin özelliğinin fabrika çıkışı ayarlarında olduğunu söylüyor.

2018 yılında aldığı otomobili için 3 yıl emek harcadığını anlatan Aşıroğlu; "2018 yılında ben otomobilimi 20 bin liraya aldım. O dönemki şartlarla şimdiki şartlar aynı değil. Ben yaptığım müzik sistemi ile birlikte 100 bin lira istiyorum" dedi.

96 model her şeyi orijinal
Kırşehir'de, yaşayan ve otomobilin ikinci sahibi olan Aşıroğlu, "Otomobilin her şeyi orijinal, kesinlikle oynama yok. Orijinal otomobil fabrika çıkışı gibi, koltuk döşemeleri dahi deformesiz ve fabrikadan çıktığı şekilde duruyor. Normal şartlarda ben otomobilimi satma taraftarı değilim ama müşterisi çok. Nazar değecek diye de satmak istiyorum" diye konuştu.

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