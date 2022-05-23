WhatsApp artık bu iPhone modellerini desteklemeyecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, eski işletim sistemleri için verdiği desteği yavaş yavaş sona erdiriyor. Son olarak uygulama, Apple’ın iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemi için verdiği desteği kesme kararı aldı. Peki hangi iPhone modelleri artık uygulamayı kullanamayacak?

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Çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni güncellemeleriyle her geçen gün daha fazla özelliğe kavuşuyor. Ancak uygulamanın güncellenmesi, aynı zamanda eski cihazlar için desteğin kesileceğinin de habercisi.

WhatsApp’ın yeni sürümlere kavuşmasıyla beraber uygulamanın boyutu artıyor. Hem bu hem de güvenlik açısından dolayı WhatsApp, eski işletim sistemleri için desteğini sonlandırmak zorunda kalıyor. Şimdi bu kervana iki işletim sistemi daha eklendi.

Güncelleme gerekli

WebTekno'da yer alan habere göre; WhatsApp, geçen aylarda pek çok eski modeli için desteğini sonlandırmıştı. Meta’ya ait şirketin bu kez de iOS 10 ve iOS 11 için desteği sonlandıracağı ortaya çıktı. WhatsApp ile ilgili sızıntılarıyla tanınan Wabetainfo isimli kaynak, desteğin kesileceği işletim sistemlerini paylaştığı ekran görüntüsüyle gözler önüne serdi.

Buna göre iOS 10 ve iOS 11 işletim sistemindeki iPhone’lar, 24 Ekim 2022 tarihinden itibaren WhatsApp’ı kullanamayacak. Halihazırda bu işletim sistemini kullanan iPhone 5C ve iPhone 5S, belirtilen tarihte artık popüler mesajlaşma uygulamasını kullanamayacak.

Ancak iPhone 5S kullanıcıları iPhone 5C kullanıcılarına göre şanslı. Zira iOS 12 güncellemesi iPhone 5S tarafından desteklendiği için, kullanıcılar bu sürüm sayesinde WhatsApp’ı biraz daha fazladan kullanabilecek.

Son tarih verildi

Wabetainfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde, eski iOS işletim sistemi için desteğin 24 Ekim’de sona ereceği, uygulamayı kullanabilmek için daha yeni bir sürüme ihtiyaç olacağı ibaresi yer alıyor.

2012 yılında piyasaya sürülen iPhone 5 serisine baktığımızda, iOS desteği çokta sona erdi. iOS 12 işletim sistemini alamayan modeller, bu durumdan dolayı 24 Ekim’de WhatsApp’a veda edecek. Eğer bu cihazlarda WhatsApp’ı kullanmak isterseniz de, daha yeni bir iPhone’a geçmeniz gerekecek. Tabii bu, iOS 12 yüklü iPhone 5S kullanıcıları için geçerli değil.

iOS güncellemesi yapılmazsa WhatsApp desteği kesilecek iPhone modelleri;

iPhone 5S (güncelleme gerekli)

iPhone 5C

iPhone6 (güncelleme gerekli)

iPhone 6S (güncelleme gerekli)