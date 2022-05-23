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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı! Maske yasağı tamamen bitecekken geldi

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye seyahat yasağı! Maske yasağı tamamen bitecekken geldi

TÜRKİYE'de ulaşımdaki maske yasağının da bitmesi için geri sayım başlarken Suudi Arabistan aldığı kararla şaşırttı. Suudi Arabistan, vaka sayısının binin altına indiği Türkiye'ye seyahat yasağı getirdi.

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Suudi Arabistan Pasaportlar Genel Müdürlüğü (Cawazat) yaptığı açıklamada, Suudi vatandaşlarının 16 ülkeye seyahatinin, belirlenen ülkelerdeki koronavirüs vakalarının artışı nedeniyle  yasaklandığı belirtildi.

Suudi Gazetesi’nin haberine göre, Suudi vatandaşlarının seyahat etmesinin yasaklandığı ülkeler şöyle:
Türkiye, Lübnan, Suriye, İran, Afganistan, Hindistan, Yemen, Somali, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Endonezya, Vietnam, Ermenistan, Belarus ve Venezuela.

Cawazat’ın açıklamasında, yasağın ne kadar süreceği ise henüz açıklanmadı. Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan dışına çıkacak vatandaşların en az üç doz koronavirüs aşısı olması gerektiği belirtildi. Cawazat, Arap olmayan ülkelere seyahat etmek isteyen Suudilerin pasaportunun geçerlilik süresinin en az altı ay, Arap ülkelere gitmek isteyenler için ise en az üç ay olması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE'DEKİ VAKA SAYISI BİNİN ALTINA İNDİ

TÜRKİYE'de uzun zaman sonra ilk kez pazar günü vaka sayısı 1000'in altına indi. 2 gün daha vaka sayısı binin altında gelirse ulaşımdaki maske yasağı da sonlandırılacak.

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