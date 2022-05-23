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Putin suikastten kurtuldu Ukrayna'dan bomba iddia

Putin suikastten kurtuldu Ukrayna'dan bomba iddia

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 80 günü aşkın bir süredir devam ederken Ukrayna İstihbarat Birimi Başkanı Kirilo Budanov'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

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24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında iki ülke arasındaki savaş aylardır devam ederken, Kiev’den dikkat çekici bir iddia geldi.

Ukrayna İstihbarat Birimi Başkanı Kirilo Budanov, bazı yetkililerle konuşarak çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Budanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik bir suikast gerçekleştiğini fakat Putin’in bu saldırıdan kurtulduğunu söyledi. Suikastın 2 ay önce gerçekleştiğine dikkat çeken Budanov’un bu iddiayı Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan temsilcilere söylediği öne sürüldü.

Ukrayna’nın önde gelen gazetelerinden Ukrainska Pravda’da yer alan haberde Budanov’un bu planın detaylarını paylaştığı da kaydedildi. Budanov’un yetkililere, “Bu bilgi gizlidir. Tamamen başarısız bir suikast denemesi oldu, başarısız oldu fakat gerçekten yaşandı. Yaklaşık 2 ay önce” dediği öğrenildi.

Bu konu hakkında taraflardan resmi olarak hiçbir açıklama ya da yalanlama gelmedi.

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