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Konyaspor Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme ile sözleşme imzaladı

Konyaspor Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Farense forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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İttifak Holding Konyaspor, 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Bruno Paz ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Süleyman Oğuz katıldı.

Sporting Lizbon alt yapısından çıkan Paz, 2021-2022 sezonunu Portekiz'in Farense takımında kiralık olarak geçirdi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Bruno Paz, geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve takımı adına 2 gol 2 asist katkı sağladı.

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