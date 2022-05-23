TRT Genel Müdürü Sobacı'dan Avrupa'ya teröre karşı iş birliği uyarısı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Medya Zirvesi'nde bir araya geldiği Avrupa Yayın Birliği (European Broadcasting Union-EBU) temsilcilerine, "Küresel terörizmle en güçlü mücadeleyi veren Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, terörizmin kaynağı ve hedefi neresi olursa olsun hep birlikte buna karşı koyma noktasında sağlam bir iş birliği" yapma çağrısında bulundu.

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TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT'nin de üyesi olduğu EBU temsilcileri, salgın sebebiyle iki yıl sonra ilk defa yüz yüze düzenlenen etkinlikte buluştu.

TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen EBU Medya Zirvesi'ne TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve EBU Genel Direktörü Noel Curran'ın yanı sıra 41 ülkeden yaklaşık 200 üst düzey yayıncı katıldı.

İki gün boyunca devam edecek etkinlikte, kamu yayıncılığının geleceği, mücadele edilmesi gereken zorluklar, yeni eğilimler ve gençlere ulaşılabilirlik gibi pek çok konu tartışılacak.

- "Birlikte daha güçlüyüz"

Zirvenin açılışında konuşan TRT Genel Müdürü Sobacı, uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleştirilen 2022 EBU Medya Zirvesi'ne ev sahipliği yapmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Sobacı, geleneksel değerler olan tarafsızlık, hakkaniyet ve doğruluğun, geleceğin dijital medyasının da değişmez standartları olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu amaçla, EBU üyeleri olarak her zamanki dayanışma ruhu içinde, daha huzurlu bir gelecek ve aynı zamanda yayıncılık kültürünün zenginleşmesi için ortak ve yaratıcı girişimler ile iş birliğimizi güçlendirip genişletmeye devam edeceğimizden hiç kuşkum yok. Unutmayalım ki birlikte daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Günümüzde en önemli küresel medya aktörlerinden biri haline gelen TRT'nin, 18 televizyon ve 17 radyo kanalı, 9 dijital platform, dijital uygulamalar ile ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok etkinlikle Türkiye'de yayıncılığın lideri olma pozisyonunu istikrarlı şekilde koruduğunu aktaran Sobacı, şunları kaydetti:

"Artık insanları ve coğrafyaları ayırt etmeksizin dünyayı bütün olarak görmeli, her bir insanın değerli olduğu düşüncesiyle yok saymanın bir çözüm olmadığını idrak etmeliyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda sıklıkla dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' şiarı, daha adil bir küresel sistem inşasının mottosu, hepimizin ortak ve güvenli geleceğine yapılacak yegane yatırımın özetidir. Nitekim Türkiye, bugün dünyanın barış zemini olarak en kritik uluslararası meselelerde liderlerin bir araya geldiği, küresel kitlenin güzel haberler beklediği, kültürel buluşmaların ve çözüm önerilerinin üretildiği nadir ülkeler arasında yer alıyor. Bu bağlamda EBU'nun da önemsediği bir konu olarak gençler ve kamu yayıncılığı ilişkisini önceleyen, onların küresel meselelere bakışı ve çözüm önerilerini ortaya koyan çalışmalar yürütüyoruz."

TRT'nin uluslararası haber platformlarından da bahseden Sobacı, "TRT olarak bugün, televizyon ve radyo kanallarımız, dijital platformlarımız ile dünyanın 7 kıtasına 41 dil ve lehçede yayınlarımızı ulaştırıyoruz. TRT World'ün yanı sıra dijital haber platformlarımız TRT Almanca, TRT Rusça, TRT Arapçaya geçtiğimiz günlerde TRT Fransızcayı da ekleyerek, uluslararası yayın ailemizin en yeni üyesinin kuruluşunu kutladık. Bunun yanı sıra Afrika, Balkan ve Farsça dijital haber platformlarının açılması için de çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini verdi.

- Terörizme karşı koymak için iş birliği çağrısı

Mehmet Zahid Sobacı, krizleri, sorunları ve değişimleri dijitalleşme sürecinden bağımsız düşünebilmenin mümkün olmadığının altını çizerek, EBU Medya Zirvesi'nde şu çağrıda bulundu:

"Biz kamu yayıncıları olarak bilgi kirliliğinin, maksatlı algı operasyonlarının ve dezenformasyonun karşısında tüm gücümüzle mücadele edecek önemli kurumlarız. Kamu yayıncıları olarak sorumluluğumuz bununla da sınırlı değil. Radikalleşme, gelir adaletsizliği, küresel terörizm, siber güvenlik ve ekolojik sorunlar hakkında kamuoylarını bilinçlendirmeliyiz. Küresel terörizmle en güçlü mücadeleyi veren Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, terörizmin kaynağı ve hedefi neresi olursa olsun hep birlikte buna karşı koyma noktasında sağlam bir iş birliği çağrısında bulunuyoruz."

- "Türkiye, Amerika'dan sonra dizi ihracatında ikinci sırada"

TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT'nin dizi ve ortak yapımlarının başarısı ile dijital çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"TRT dizilerine gösterilen küresel ilgiye dikkati çekmek isterim. Türkiye, Amerika'dan sonra dizi ihracatında ikinci sırada yer alıyor. Bu başarıda kurumumuzun dünya çapında dizi satışları alanındaki çalışmalara öncülük etmesinin yadsınamaz bir payı var. Dizilerimiz, ortak yapım filmlerimiz ve çizgi filmlerimiz çok fazla talep görüyor. Önümüzdeki aylarda uluslararası TRT dijital video platformumuzu hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dijital platform ve hazırlanacak yeni içerikler aynı zamanda EBU üyeleri ile gerçekleştirebilecek ortak yapımların yanı sıra EBU pre-buy network'ünün (ön-alım sistemi) sunduğu imkanlar ve iş birliği fırsatlarından daha fazla yararlanabilmemize imkan tanıyacak. TRT, salgın döneminde EBU'nun 'Content Appeal' adı altında başlattığı ve üyelerin ücretsiz program temin edebildikleri program havuzu uygulamasına belgesel, drama gibi farklı türlerde program içerikleri ile faal olarak katkıda bulundu. Bununla birlikte, TRT sinema alanında da uluslararası iş birliklerini her geçen gün daha da etkin hale getirerek adından söz ettiriyor. Son üç yılda TRT ortak yapımı sinema filmleri, başta Cannes, Berlin, Karlovy Vary, Venedik, San Sebastian, Varşova ve Locarno Film Festivalleri olmak üzere 300'ün üzerinde ulusal ve uluslararası festivalde yaklaşık 275 ödül aldı. TRT ayrıca, Uluslararası Film Festivallerinde verilen TRT Özel Ödülleri, kurumsal iş ortaklıkları ve etkinliklerle de bu alandaki ortaklık ve iş birliklerine katkıda bulunuyor."

EBU Genel Direktörü Noel Curran ise TRT'ye "muhteşem organizasyonları ve sıcak ev sahiplikleri" için teşekkür ederek, bir arada olmanın kendileri için çok değerli olduğunu, bu vesileyle TRT ile iş birliklerinin de artmasını umduğunu ifade etti.

Avrupa'da kamu yayıncılarını bir araya getirme amacı ile kurulan EBU, dünyadaki kamu yayıncıları birliklerinin en önemlilerinden biri olarak nitelendiriliyor.