Diyarbakır'da salatalığı 2 lira ucuza satan esnafa şok suçlama baklayı 4 lira pahalı sattı

Diyarbakır’da hal esnafı Ahmet Çelik'in ucuza salatalık satmasına tepki gösteren Yenişehir Semt Pazarı Dernek Başkanı Veysi Danış, suçlamalara cevap verdi. Çelik'in, baklayı başkasına 15 liradan sattığını söyleyen Danış, baklayı başka esnaftan 11 liradan aldığını açıkladı.

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Türkiye genelinde son dönemde yaşanan fiyat artışlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken Diyarbakır’da iki esnaf arasında "ucuza satıyorsun" tartışması sosyal medya hesaplarında paylaşılması beraberinde tartışmaları getirdi.

Videodaki Yenişehir Semt Pazarı Dernek Başkanı Veysi Danış, hal esnafı Ahmet Çelik ile arasında geçen diyalogda Danış, "Diyarbakır’da günlük 30 ton salatalık satılıyor. Sen arabana 2 ton atıp satıyorsun. Burada piyasayı bozmak zorunda değilsin uymak zorundasın. Ucuzsa ucuz pahalıysa pahalı, 4 lirayken piyasa olmuş 6 lira. Sen bana 4 liraya satınca ben gidiyorum 5 liraya satıyorum. 100 kişi benden zarar görüyor. Sen pazarı düşünmeden satış mı yapacaksın" diye tepki gösterdiği görüldü.

“Burada 2 lirada kendini haklı gösterirken ertesi günü 4 lira vatandaşa kazık atmış oluyor”

Tepkileri çekmeye neden olan Veysi Danış da, hal esnafının bir gün ucuz geri kalan 10 gün ise pahalıya sattığını ve bunun dengesinin olması gerektiği konusu üzerinde tartıştığını savundu.

Danış, “Olayda arkadaş kendi lehine çevirerek bizi tüketici düşmanı olarak belirlemiş. Halbuki tam tersine biz tüketici ve esnafların hakkını korumak amacıyla o gün orada tartıştık. Bir gün ucuza satıp 10 gün pahalı satmasına karşı o gün o konuyu konuştuk. Biz dedik ki, yüzde 90’nı 1 liraya satıyorsa sende 1 liraya satmak zorundasın, bizi eleştirdiler, olabilir. Tüketicilere saygım var. Herkes düşündüğü gibi yazmış. İşin gerçeği arkadaşlar, esnafı kandırarak ya da ondan alışveriş yapmayanlar için o gün o ürünü ucuza satarak buradaki insanları engellemeye çalışıyor. İkinci günü ise, fiyatları yüksek satıyor, onunda kanıtı bizlerde vardır. Tespitli ertesi günü arkadaşım baklayı ondan 15 liraya almış, bende başka esnafta 11 liraya almışım. Burada 2 lirada kendini haklı gösterirken ertesi günü 4 lira vatandaşa kazık atmış oluyor. Baktım arkadaşlar beni sosyal medyada çok eleştirenler oldu. İkinci günüde bende yeni videoyu attım. Böyle adalet olur mu? Vatandaşa sormak lazım” diyerek kendini savundu.