Meyve sebze fiyatlarında yüz güldüren haber geldi İşte domates, salatalık, patlıcanda son durum

“Geçen hafta ile bu hafta arasında fiyatlar yarı yarıya düştü”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde komisyonculuk yapan İsmail Erten, “Bundan 1.5 ay önce sivri biberin 30-40 TL, domatesin 25-30 TL, salatalığın dahi 25-30 TL olduğu bir dönem geçirdik. Çünkü üretim azdı. Hava soğuktu.