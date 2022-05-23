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Bakan Kirişçi duyurdu: 24 Mayıs'ta hesaplarda

Bakan Kirişçi duyurdu: 24 Mayıs'ta hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. 

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Bu yıl pancar eken çiftçilere 1 ton pancar için verilecek avansın yüzde 290 artışla 18 liradan 70 liraya çıkarıldığını belirten Kirişci, şunları kaydetti:

"Türkşeker ile 'Sözleşmeli Tarım' kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 800 çiftçimize toplamda yaklaşık 490 milyon lira nakdi avans ödemesi yapılacak. 3 defa ödenen avans sayısı 5'e çıkartıldı. Çiftçilerimizin pancar ekim ve sulamaları için kullandıkları elektrik ve motorin masrafları için Türkşeker tarafından faizsiz olarak verilecek olan ilk nakdi avanslar 24 Mayıs'ta çiftçimizin hesabında olacaktır."

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