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Antalya'da piknik keyfi faciaya dönüştü genç kadının feci ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da piknik keyfi faciaya dönüştü genç kadının feci ölümü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde piknik dönüşü arkadaşının yardım çığlığı üzerine yardıma koşan genç kız, 80 metrelik uçurumdan düşerek feci şekilde can verdi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Kumluca ilçesi Karaöz Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Turizm çalışanı Seval (25)-Ali Öncül çifti, dün arkadaşları Recep-Yasemin Sarıcan çifti ile piknik yapmaya gitti. Akşam dönüşe geçen arkadaşlardan Recep Sarıcan, ihtiyacını gidermek için aracından indi.

İddiaya göre, kenardaki tel çiti geçen Sarıcan, biranda dengesini kaybederek düştü. Yasemin Sarıcan’ın yardım çığlıkları üzerine arkadan otomobille gelen Ali-Seval Öncül çifti de durdu.

Arkadaşının çığlıkları üzerine, Recep’in düştüğü yere yardıma giden Seval Öncül, yaklaşık 80 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

İlk düşenin kişinin iki bacağı kırıldı
Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, Recep Sarıcan iki bacağı kırık şekilde hastaneye kaldırıldı.

Cenazesine denizden ulaştılar
Seval Öncül’ün düştüğü yere karadan ulaşamayan ekipler sahil güvenlikten destek istedi. Sahil güvenlik ekipleri denizden botla ulaştığı Öncül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Güçlükle bulunduğu yerden alınan Öncül’ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından genç kızın cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Kumluca’ya götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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