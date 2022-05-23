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İstanbul öğrenci zammı iptal oldu! İndirimli öğrenci kartı yeniden 78 lira

İstanbul öğrenci zammı iptal oldu! İndirimli öğrenci kartı yeniden 78 lira

İSTANBUL ulaşımında öğrenci zammı iptal edildi. Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği öğrenci ulaşım kartlarına yapılan zamların iptal kararı AK Parti ve MHP'nin ısrar kararıyla UKOME'de kabul edildi. Öğrenciler ulaşımdan zamsız fiyatlarla yani 78 liradan faydalanmaya devam edecek.

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Meclis 2’nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplanan mecliste öğrenci aylık abonman ücretlerinden 6 Nisan’daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan yüzde 40’lık ulaşım zammından muaf tutulmasını sağlayan karar AK Parti ve MHP grubunun oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi. Öğrenciler kabul edilen madde ile ulaşım fiyatlarını zamsız olarak kullanmaya başlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce Nisan ayında alınan öğrenci ücretlerinden zamlarının geri çekilmesi kararını veto etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi mayıs ayı 3'üncü toplantısı Saraçhane'de gerçekleşti.

Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında toplanan mecliste öğrenci aylık abonman ücretlerinden 6 Nisan'daki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yapılan yüzde 40'lık ulaşım zammından muaf tutulmasını sağlayan karar AK Parti ve MHP grubunun oluşturduğu Cumhur İttifakı tarafından ısrar karar olarak mecliste kabul edildi.

Öğrenciler kabul edilen madde ile ulaşım fiyatlarını zamsız olarak kullanmaya başlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce Nisan ayında alınan öğrenci ücretlerinden zamlarının geri çekilmesi kararını veto etmişti.

Öğrenci aylık abonman İstanbulkart ücretlerine yapılan yüzde 40 zammı iptal edildi. Öğrenciler aylık olarak kartlarını 78 TL'den kullanabilecek.

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