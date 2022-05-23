Star Wars efsanesi Colin Cantwell hayatını kaybetti: Death Star'ı yaratmıştı

Star Wars uçaklarını ve İmparatorluğun en ölümcül silahı ve ayrıca İmparatorluğun merkezi üssü olan Death Star'ı yaratan efsane Colin Cantwell 90 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Colin Cantwell'in yirmi yılı aşkın süredir partneri olan Sierra Dall tarafından, sanatçının cumartesi günü Colorado'daki evinde hayatını kaybettiği bildirildi. Ünlü isim, Cantwell, X-wing, TIE fighter, Star Destroyer ve Death Star dahil olmak üzere, Star Wars serisindeki birçok uzay gemisinin prototiplerini tasarlamıştı. Ayrıca 2001: A Space Odyssey, Close Encounters of the Third Kind ve WarGames gibi filmler için de çalışmıştı.



1932'de San Francisco'da dünyaya gelen Colin Cantwell, California Üniversitesi'nin animasyon bölümünü bitirdi. Ayrıca Frank Lloyd Wright'ın Mimarlık Okulu'na katıldı. Sanatçı, 1960'lı yıllarda NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda, uçuşlarla ilgili eğitim programları içinde çalışmıştı. Cantwell 1969'daki Ay’a iniş projesi kapsamında NASA bünyesinde de yer almıştı. Colin Cantwell, 1974'te arkadaşları vasıtasıyla Star Wars serisinin yönetmeni George Lucas ile tanıştırıldı. Böylelikle sanatçının Yıldız Savaşları macerası başladı.