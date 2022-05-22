Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe aldanmayın fena geliyor İstanbul, İzmir, Antalya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahminlerini yayınladı. Bugün İstanbul, Kocaeli, Bursa başta olmak üzere pek çok kentte etkisini gösterecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar hafta başından itibaren yurdun hemen hemen tamamında etkili olacak. İşte bölge bölge son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre yarından itibaren birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul da dahil birçok ilde Pazar akşam saatlerinden itibaren de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle de yağışlar 23 Mayıs Pazartesi etkisini artırarak tüm yurtta devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 - 28 Mayıs 2022 hava raporu tahmininde şu ifadeler yer aldı: Hava sıcaklıklarının Pazar günü mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta başından itibaren yağışla birlikte azalacağı kuzey ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
22 Mayıs sağanak yağış beklenen iller:
Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri,Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Maltya, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis