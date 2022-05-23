ABD'den küstah haber: İstediğimiz olmuyorsa Türkiye'yi NATO'dan atalım

FİNLANDİYA ve İsveç'ten terörle arasına mesafe koymasını isteyen Türkiye'ye karşı algı operasyonu başlatıldı. ABD merkezli National Review dergisinde yayımlanan, "Türkiye'yi NATO'dan atma vakti" başlıklı yazıda askeri ittifakın ikinci büyük ordusuyla ilgili skandal ifadeler kullanıldı.

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RUSYA'nın Ukrayna saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılmak için resmi başvuruda bulundu. Askeri ittifak çatısı altında olası Rus tehdidi karşısında kendilerini korumaya almayı planlayan iki İskandinav ülkesi terör örgütü unsurlarını barındırdıkları gerekçesiyle Türkiye'nin direnciyle karşılaştı.

"Türkiye'yi NATO'dan atalım"

Türkiye, her iki ülkeden de terörle aralarına net çizgiler çekmesini isterken ABD merkezli National Review dergisinde dikkat çeken bir yazı yayınlandı. "Türkiye'yi NATO'dan atma vakti" başlıklı yazıda askeri ittifakın ikinci büyük ordusuyla ilgili karalama kampanyası başlatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'açık sözlü olunması gerektiği' belirtilerek, "İsveç ve Finlandiya'yı barındıran ancak Türkiye'yi dışlayan bir NATO, Türkiye'yi içeren ancak İsveç ve Finlandiya'yı dışarıda tutan bir NATO'ya tercih edilir" şeklindeki görüş savunuldu. Türkiye'nin açıkça hedef alındığı yazıda, "Türkiye'nin gitme vakti geldi" ifadesi kullanıldı.