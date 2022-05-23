Rusya'dan sürpriz Suriye hamlesi! Terör örgütünü Türkiye korkusu sardı

RUSYA yönetiminin Suriye'nin 8 kritik bölgesinde konuşlu askerlerini Ukrayna savaşına destek için çektiği ortaya çıktı. Rusya'nın alanı boşaltması terör örgütü PKK cephesinde paniğe yol açtı. Rusya'nın Türkiye ile anlaştığı ve kendilerine ihanet ettiğini savunan PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşları ABD'yi yeniden bölgeye davet etti.

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SURİYE'de konuşlu Rus askerleri Haseke, İdlib, Hama, Lazkiye, Halep kırsalı, Menbiç, Tel Rifat ve Ayn el-Arab'dan çekildi. Suriye Milli Ordusu (SMO) Sözcüsü Yusuf Hamud, özellikle Tel Rifat, Ayn el-Arab ve Menbiç aksında yaşanan geri çekilmenin önemli olduğunu belirtirken Suriyeli muhalifler son gelişmeleri, "Halep yolu açıldı" şeklinde yorumladı.

Türkiye için kritik önem taşıyan Tel Rifat hattında Rus askeri varlığının kalmadığını vurgulayan Hamud, Ayn el-Arab'da konuşlu birliklerin bölgeden ayrıldığı bilgisini verdi. Fırat'ın doğusunda iki üste konuşlu Rus komandolar Menbiç-Arime bölgesine sevk edildi. Yusuf Hamud, Rusların boşalttığı PKK terör örgütü işgal sahasında ABD keşif unsurlarının dolaştığını söyledi. Hamud, özellikle Lazkiye, Halep ve İdlib aksında Rusya'dan boşalan alanları İran destekli Şii milislerin doldurmaya çalıştığını söyledi.

"Türkiye'nin her askeri hamlesinde..." SMO Kurucu Komutanı General Riyad Esad, sahada yeni bir stratejik taksim planı yapıldığını belirtti ve Rusya'nın Suriye'yi bir baskı ve şantaj aracı olarak gördüğünü anlattı. Ukrayna denkleminin Suriye açısından önemli fırsatlar sunduğu görüşünü savunan General Riyad Esad, "Suriye rejimi sahada zaten yok. Rusya, İran ve ABD ise proxy güçler üzerinden savaşıyor. İran, Şii terör gruplarını; ABD, PKK-PYD yapılanmasını; Rusya ise Beşşar Esed ordusu içerisinden kopardığı Suheyl Hasan liderliğindeki kuvvetler üzerinden sahayı dizayn ediyor. Türkiye'nin her askeri hamlesinde karşısına bu vesayet güçleri çıkarılıyor. Bu yolla da hem sorumluluk almıyorlar hem de siyasi ve askeri çözümü imkansız kılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bugüne Rusya'nın Wagner mensupları ile birlikte 6 ila 8 bin kişilik gücü bölgeden çektiği belirtiliyor. Rusya, Suriye'de konuşlu deniz, kara ve hava kuvvetleri komuta kademesini de büyük oranda Ukrayna'ya sevk etti. Suriye'de Çeçen lider Ramazan Kadirov'a bağlı asayiş birimleri ile birlikte 6 bin 500 ila 7 bin Rus askeri gücünün kaldığı gelen bilgiler arasında. 2015-2022 aralığında 70 bin Rus askeri bölgede görev yaptı.

PKK panikte

Rusya'nın alanı boşaltması terör örgütü PKK cephesinde ise paniğe yol açtı. Rusya'nın Türkiye ile anlaştığı ve kendilerine ihanet ettiğini savunan PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşları ABD'yi yeniden bölgeye davet etti. Türkiye'nin artan kara ve hava operasyonlarını kapsamlı bir harekatla devam ettirmesinden korkan PKK-PYD kanadı Beşşar Esed rejimi ile de görüşme yolları arıyor.

(TÜRKİYE GAZETESİ)