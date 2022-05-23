Türkiye'nin çıkışı PKK'yı panikletti! Terör örgütü sözcüsü Norveç basınında yalvardı

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun ardından yaptığı, "Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'evet' demeyiz" açıklaması terör örgütü PKK'da panik yarattı. Norveç basınına konuşan terör örgütü sözcüsü Zagros Hiwa, İskandinav ülkelerine çağrıda bulunarak, "Erdoğan'ın baskısına boyun eğmeyin" dedi.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından Finlandiya ve İsveç, kendilerini güvence altına almak amacıyla NATO'ya üyelik için resmi başvuru yapmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'evet' demeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini savundu.

Terör örgütü sözcüsü Norveç basınında yardım dilendi

Gelişmelerin ardından PKK terör örgütünün sözcüsü Zagros Hiwa, Norveç basınına konuştu.

Kürtlerin insan haklarına saygı nedeniyle İskandinav ülkelerine sığındığını söyleyen terör örgütü sözcüsü, İskandinav ülkelerine seslenerek, "Erdoğan'ın baskısına boyun eğmeyin" çağrısı yaptı.

Norveç basını aracılığıyla sesini duyurmaya çalışan ve adeta yardım dilenen Zagros Hiwa, şu ifadeleri kullandı: "İskandinav ülkelerindeki herkesi, hem devletleri hem de insanları, Erdoğan'ın ulusal gururunuzu veya siyasi ve toprak bütünlüğünüzü etkilemesine izin vermemeye çağırıyoruz."

(YENİ ŞAFAK)