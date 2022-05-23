Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakaya kalan gençlere bedelli askerlik imkanı sağlanacağını açıkladı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Bakaya kalan gençler bedelliden faydanalabilecek"
Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
"Rize-Artvin Havalimanı, 3 km'lik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesiyle Doğu Karadeniz'in gelişmesine katkı sunacaktır.
Gençlik şölenimizin ardından yaşanan trafik kazası ve can kaybından büyük üzüntü duydum.
Askerlikte bakaya kalan gençler, bedelliden faydanalabilecek.
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. "
Ayrıntılar geliyor..