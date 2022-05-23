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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoklama kaçağı gençlere bedelli askerlik müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakaya kalan gençlere bedelli askerlik imkanı sağlanacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bakaya kalan gençler bedelliden faydanalabilecek"
Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Rize-Artvin Havalimanı, 3 km'lik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesiyle Doğu Karadeniz'in gelişmesine katkı sunacaktır.

Gençlik şölenimizin ardından yaşanan trafik kazası ve can kaybından büyük üzüntü duydum.

Askerlikte bakaya kalan gençler, bedelliden faydanalabilecek.

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz. "

Ayrıntılar geliyor..

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