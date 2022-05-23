Türkiye ekonomisi için yoğun hafta! Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin kritik anket sonuçlandı

Gözler perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararında. Beklenti faizin yine sabit bırakılacağı yönünde. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi ise enflasyon gündemiyle toplanacak. Bu hafta Finansal İstikrar Raporu da piyasaların takibinde olacak.

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Yeni haftada ekonomiyi yoğun bir gündem bekliyor. Piyasaların gözü bu hafta faiz kararında olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı perşembe günü açıklanacak. Karar kadar piyasalara verilecek mesajlar da önemli olacak.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anadolu Ajansı (AA) Finans anket sonuçlarına göre ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı.

Finansal İstikrar Raporu cuma günü belli olacak

Merkez Bankası yılın ilk Finansal İstikrar Raporunu cuma günü açıklayacak. Raporda enflasyon, büyüme, dış ticaret ve cari işlemler dengesine yönelik değerlendirmelerin yer alması bekleniyor.

Gıda Komitesi bu hafta toplanacak

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi bu hafta enflasyon gündemiyle toplanacak. Enflasyon üzerindeki arz yönlü etkiler masada olacak. Toplantıda gıda, emtia fiyatları, tarımsal üretimin artırılması, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik önlemler değerlendirilecek.

TÜİK verileri belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu da önemli veriler açıklayacak. Nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri salı günü yayımlanacak. Mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi perşembe günü açıklanacak.