Polat Lastik Kış Lastiği Seçmenin Avantajları Ve Dezavantajları

Kış lastiği kullanmak ne kadar avantajlı? Bu lastikleri kullanmak ne gibi dezavantajlar doğuruyor? Hangi zamanlarda bu lastikler ile avantaj yakalayabilirsiniz? İhtiyacınız olan tüm bilgiler!

Abone ol

Kış lastiği olarak bilinen, araçların zemine tutunma gücünü artıracak özellikler ile oluşturulmuş kalın lastikler kış aylarında yaşanabilecek kazaları azaltmak amacı ile düzenlenmiştir. Ancak bu lastiklerin her zaman avantajlı ya da dezavantajlı olduğunun söylenmesi mümkün değildir.



Kış Lastiği Seçmenin Avantajları

Kar lastiği seçmenin avantajları şu şekilde özetlenebilir;

* Özellikle karlı havalarda aracınızın kayması ve benzeri problemlerin yaşanması en az seviyeye indirilir. Bu lastikler sayesinde aracınız karlı havalarda zemine maksimum tutuş sağlar.

* Kalın yapılı olarak üretilmişlerdir. Bu sayede çok daha uzun süre dayanıklıdır ve sık sık yenisini satın almanıza gerek kalmaz.

* Yola en iyi şekilde tutunduğu için yakıt tüketimi artışı oto lastik ile değişmez. Ancak yanlış ürün tercihi bu durumun sağlanmasını engelleyebilir.

* Viraj gibi alanlarda yere maksimum tutunma sağlar. Aracınızın yoldan çıkması gibi problemler ile karşılaşmazsınız.

* Sevdiklerinizin ve sizin can sağlığınızı korurken arabanızda oluşabilecek hasarların da önüne geçerek tasarruf sağlar.

* Kış lastik fiyatı yüksek seviyelerde değildir. Bütçenize uygun ve kaliteli bir

lastiği kolaylıkla bulabilirsiniz.



Kış Lastiği Seçmenin Dezavantajları

Bu lastik türünün dezavantajları değerlendirildiğinde ise karşımıza şu problemler çıkıyor;

* 4 mevsim lastik gibi her zaman aynı lastikler kullanılamaz. Lastiklerin yaz

aylarında yeniden değiştirilmesi gerekir.

* İki farklı türde kullanılan lastiklere sahip olmanız gerekir. Bu da bir lastiğin her zaman saklanması için yere ihtiyaç duyması anlamına gelir.

* Yapacağınız oto lastik fiyatı harcaması iki katına çıkar. Ancak bu lastiklerinizi doğru koşullarda saklarsanız çok daha uzun süre kullanabilirsiniz.

* Lastiklerinizin zamanla değiştirilmesi için çaba ya da para harcamanız gerekir. Bu da kimi kişiler tarafından istenmeyen bir durum olabilir.

Tüm lastiklerinizi en uygun lastik fiyatları ile satın almak ve aracınızın sağlığını her daim korumak için firmamızın sizlere sunduğu modellere göz atabilirsiniz. Araç lastikleriniz sağlığınız ve malınız için en önemli hususlardan biridir.