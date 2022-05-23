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Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

TÜRKİYE Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Kazakistan ve Danimarka ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

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TÜRKİYE Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılan futbolcular 29 Mayıs Pazar günü İstanbul'da toplanacak.

Milliler 10 Haziran Cuma günü Kazakistan'ı konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Ay-yıldızlılar 14 Haziran Salı günü ise Danimarka'ya konuk olacak. Vejle kentiyle aynı adı taşıyan stadyumun ev sahipliği yapacağı müsabaka TSİ 19.00'da oynanacak.

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından belirlenen aday kadroda yer alan futbolcular şöyle:

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